Warriors – Grizzlies : 101-98

Golden State mène 3-1

Les Warriors ont eu très, très, très chaud. Malmenés toute la partie, ils se sont finalement imposés contre les Grizzlies (101-98) en renversant leurs adversaires dans le dernier quart-temps sous l’impulsion de Stephen Curry. La superstar de Golden State a marqué 32 points, dont 18 lors des 12 dernières minutes. Curry a donné le premier avantage de la partie à son équipe à 45 secondes du buzzer final. Il n’a pas tremblé sur la ligne des lancers-francs, maintenant ainsi l’écart lors des ultimes possessions. Draymond Green s’est aussi montré décisif en bloquant une tentative de Jaren Jackson Jr à trois-points dans les derniers instants de la rencontre. Les joueurs de Steve Kerr – exceptionnellement coachés par Mike Brown après le test positif au COVID-19 de leur entraîneur – s’en sortent de justesse et font désormais le break dans la série (3-1).

Les Grizzlies n’ont absolument pas démérité sans Ja Morant, blessé au genou et donc forfait pour ce Game 4. Il faut dire que Memphis a "mieux" joué sans son meneur All-Star toute la saison. Les hommes de Taylor Jenkins affichaient par exemple un bilan de 20 victoires en 25 matches avec Tyus Jones dans le cinq majeur. Ils perdent en explosivité et en volume mais gagnent en sérieux et sont encore plus imprévisibles en attaque. Jones a inscrit 19 points et il a mis son équipe sur les bons rails. La franchise du Tennessee a par exemple compté 10 points d’avance (64-74) au cours du troisième quart-temps. Mais elle a manqué de génie – celui de Morant par exemple – dans le money time.

Les Warriors ont été particulièrement maladroits. Même leurs stars. Surtout leurs stars. Stephen Curry, Klay Thompson et Jordan Poole ont compilé un terrible 4 sur 24 derrière l’arc. Mais ils ont finalement réussi à gagner en enchaînant quelques stops dans les dernières minutes. Un rappel que cette équipe peut briller des deux côtés du parquet. Elle devra toutefois faire preuve de plus de sérieux pour aller chercher sa qualification sur le parquet des Grizzlies lors du Game 5.

Bucks – Celtics : 108-116

Les deux équipes sont à égalité 2-2

35 ans et plus d’une vingtaine de séries de playoffs au compteur. Al Horford est un monstre d’expérience mais il n’a jamais semblé aussi jeune et aussi frais que cette saison. D’ailleurs, l’ancien All-Star s’est même offert un nouveau record personnel à ce stade de la compétition en inscrivant 30 points à 11 sur 14 aux tirs pour guider ses Celtics vers une victoire très importante sur le terrain des Bucks la nuit dernière (116-108). D’ordinaire assez discret, il a montré toute son émotion en s’arrachant sur chaque action, en défendant avec passion ou encore en dunkant avec rage sur Giannis Antetokounmpo pour égaliser dans les derniers instants de la partie. L’intérieur dominicain a été le principal artisan d’une superbe remontée de Boston, mené à l’entame du quatrième quart-temps et finalement vainqueur en dominant complètement le money time (43-28).

Horford (16) et Jayson Tatum (12) ont marqué autant de points que l’ensemble de l’équipe de Milwaukee dans les 12 dernières minutes. L’ailier All-Star s’est bien rattrapé après sa contre-performance lors du Game 3, terminé avec 10 points à 4 sur 19 aux tirs. Il a cette fois-ci marqué 30 points tout en prenant 13 rebonds. Les Celtics ont réussi 16 de leurs 19 tentatives dans le quatrième quart-temps, dont 10 sur 11 en cumulé pour Horford et Tatum. Le tandem gagnant. Les Bucks d’Antetokounmpo (34 points, 18 rebonds) menaient encore 92-94 avant de craquer dans les 6 dernières minutes en encaissant un 14-2. Ils ont été bien trop maladroits pour espérer l’emporter, à l’image d’un Jrue Holiday limité à 16 points à 5 sur 22. Aucune équipe n’a réussi à gagner deux matches de suite dans cette série pour l’instant. Elles sont donc à égalité 2-2, ce qui promet un Game 5 fantastique à Boston.

