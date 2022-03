Les Golden State Warriors ont remporté un succès de prestige (122-109) sur les champions en titre, les Milwaukee Bucks, qui restaient sur une série de six victoires, grâce notamment à 38 points du revenant Klay Thompson ce samedi en NBA.

L'arrière de 32 ans a réussi son meilleur match depuis son retour sur les parquets en janvier, après deux ans et demi d'absence en raison de blessures à répétition (genou, tendon d'Achille), marquant 15 paniers sur 24 tentatives, dont 8 sur 14 à trois points. Il a également pris six rebonds et délivré cinq passes décisives en 34 minutes pour pallié la mauvaise soirée de son acolyte Stephen Curry (8 points, 8 passes). Giannis Antotekounmpo n'a, comme à son habitude, pourtant pas déçu avec 31 points et 8 rebonds.

Miami rate le coche

Le leader de la conférence Est, Miami, n'a pas profité de ce faux pas des Bucks puisqu'il s'est incliné à domicile face à Minnesota (113-104). Jimmy Butler, touché à l'orteil n'a pas joué et Tyler Herro (30 unités) a fait de son mieux. Chicago n'a en revanche pas flanché face à Cleveland (101-91), malgré la belle ligne statistiques du jeune Darius Garland (27 pts, 7 rebonds, 7 passes).

Duel étonnant à haute altitude à Salt Lake City, où Utah (sans Rudy Gobert) a battu Sacramento (134-125). Les scoreurs n'ont pas donné leur part au chien, avec 41 points pour Fox et 45 pour Clarkson. L'arrière du Jazz a réussi la meilleure performance de la nuit, juste devant Josh Hart, qui a planté 44 points avec Portland lors de la victoire des Blazers face aux Wizards (127-118).

Les résultats de la nuit

Minnesota 113 - 104 Miami

Cleveland 91 - 101 Chicago

Indiana 119 - 108 San Antonio

Milwaukee 109 - 122 Golden State

Toronto 127 - 115 Denver

Sacramento 125 - 134 Utah

Washington 118 - 127 Portland

