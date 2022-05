Warriors – Grizzlies : 117-116

Golden State mène la série 1-0

"En playoffs, tout ce qui compte, c’est le score final", confiait Klay Thompson après la victoire 117-116 de ses Warriors contre les Grizzlies en ouverture des demi-finales de Conférence à l’Ouest. En effet, les hommes de Steve Kerr n’ont pas forcément été très convaincants dimanche soir. Parfois trop mous, parfois en-dedans, ils ont souffert contre une équipe de Memphis qui compte bien se battre jusqu’au bout quel que soit l’adversaire en face. Mais à l’arrivée, une fois le buzzer retenti, Golden State a réussi à prendre le premier match de la série à l’extérieur. Et sans Draymond Green pendant toute une mi-temps en plus.

L’intérieur All-Star a été éjecté pour une vilaine faute sur Brandon Clarke en fin de deuxième quart-temps. Les Grizzlies, bien en jambes, ont alors pris la tête à la pause (55-61) avec un Ja Morant en réussite. Le jeune meneur a terminé avec 34 points, une petite unité de plus que son coéquipier Jaren Jackson Jr. Le premier tandem de coéquipiers à plus de 30 points au cours du même match de playoffs dans l’Histoire de la franchise du Tennessee. Malgré cet écart et l’absence de leur meilleur défenseur, les Warriors sont tout de même revenus dans la partie, notamment grâce à Jordan Poole. Aligné en sortie de banc après avoir été titulaire lors des cinq matches du premier tour, le jeune homme n’a eu aucun mal à s’immiscer dans son nouveau rôle. Il a fini meilleur marqueur du match avec 32 points à 5 sur 10 derrière l’arc. Stephen Curry en a ajouté 24 mais à 8 sur 10 aux tirs.

Les Californiens ont même compté 10 points d’avance en début du quatrième quart-temps (103-93) avant de perdre pied et de laisser Memphis repasser devant dans le money time. Thompson est finalement venu à la rescousse en inscrivant le panier à trois-points décisif pour prendre l’avantage à 36 secondes de la sirène. Ce même Thompson, assez maladroit sur la rencontre (6 sur 19 dont 3 sur 10 à trois-points) a raté deux lancers-francs à 3 secondes de la fin. Mais il s’est rattrapé en venant en aide sur Morant lors de l’ultime action de la partie. La star des Grizzlies a raté son layup, laissant filer la victoire aux Warriors. Un succès in-extremis mais un succès quand même. Parfois, c'est effectivement tout ce qui compte.

