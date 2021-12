Le match : Utah l’emporte in-extremis contre Cleveland

Anti-affiche au possible pour les amateurs de gros marchés, le duel entre Utah et Cleveland a tenu ses promesses dimanche soir. Le Jazz l’a emporté de justesse (109-108) en résistant à la remontée tardive des Cavaliers. Rudy Gobert (20 rebonds, 5 contres) et ses coéquipiers ont même eu un peu de chance puisque Darius Garland a raté l’occasion de les achever à 2,9 secondes du buzzer. Le jeune meneur a tout de même terminé avec 31 points. Son deuxième match consécutif avec plus de 30 unités, une première dans sa carrière.

Donovan Mitchell, lui, est habitué à franchir ce palier. La star du Jazz a été le principal artisan du quatrième succès consécutif de son équipe en inscrivant 35 points. Utah a cependant gaspillé une avance de 15 longueurs en encaissant un 0-15 au début du quatrième quart-temps. La partie a alors été serrée jusqu’au bout, avec un money time enivrant et c'est Rudy Gobert qui a fat basculer la rencontre.

Le pivot français, au rebond offensif (son 5e sur les 20 captés au total), a d'abord écrasé un dunk main gauche sur la tête d'Allen, pour donner l'avantage 109-106. Avant d'infliger son 5e contre du match sur Garland, qui a ensuite manqué un shoot derrière l'arc qui aurait pu donner la victoire aux Cavs. Le Jazz reste troisième à l’Ouest (16 victoires, 7 défaites) tandis que les Cavaliers occupent la septième place à l’Est (13-11).

La série : 6 de suite pour les Rockets !

Maintenant que les Suns ont perdu contre les Warriors vendredi dernier, la plus longue série de victoires en NBA revient aux… Rockets. Un retour de l’enfer pour une équipe qui sort pourtant tout juste de la plus longue série de défaites du championnat. 15 revers consécutifs puis 6 succès de rang après avoir battu les Pelicans (118-108) la nuit dernière. Les Texans s’appuient sur leur défense et leur collectif pour surprendre leurs adversaires soir après soir. Le danger vient d’un peu partout, ce qui rend cette équipe difficile à arrêter malgré l’absence d’une vraie star. Christian Wood, la première option offensive, a fini avec 23 points. Tout comme Eric Gordon. Les Rockets ont fait front avec 6 joueurs à 10 unités ou plus pour résister aux 40 pions de Brandon Ingram. Ils remontent ainsi à la treizième place à l’Ouest tandis que les Pelicans sont bons derniers.

Le joueur : Miles Bridges en leader

Les Hornets sont décimés par le COVID-19. Avec quatre joueurs placés en quarantaine, dont LaMelo Ball et Terry Rozier. En leur absence, Miles Bridges s’est senti investi de nouvelles responsabilités. Le joueur de 23 ans fait déjà une très belle saison et il est l’un des meilleurs marqueurs de son équipe. Mais il s’est donc sublimé dimanche soir en marquant 32 points pour mener sa formation, bien que diminuée, à la victoire contre Atlanta (130-127). L’ailier a notamment été très adroit à trois-points (4 sur 6), comme l’ensemble de ses coéquipiers (17 sur 37 : 46%). Ses 13 points et quatre paniers primés dans le dernier quart-temps ont été cruciaux. Ça fait donc une victoire de plus pour les Hornets, sixièmes à l’Est.

Les Français : Timothé Luwawu-Cabarrot monte en grade

Titularisé en l’absence de Bogdan Bogdanovic, Timothé Luwawu-Cabarrot s’illustre de plus en plus. Il a carrément joué 39 minutes sur 48 possibles lors du match entre les Hawks et les Hornets la nuit dernière. Son équipe s’est inclinée mais le Français a marqué 12 points à 5 sur 10 aux tirs.

Petit match au scoring pour Rudy Gobert avec 5 points inscrits. Mais le pivot s’est fait remarquer en prenant 20 rebonds, en contrant 5 tirs et en écrasant Jarrett Allen avec un dunk monstrueux.

L'image : Encore un gros poster pour John Collins

L'intérieur des Hawks est habitué à squatter les tops-10 avec des dunks assez sensationnels. Comme celui-ci.

Les résultats de la nuit en NBA

Cavaliers - Jazz : 108-109

Hawks - Hornets : 127-130

Raptors - Wizards : 102-90

Rockets - Pelicans : 118-108

