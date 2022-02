Qui sera élu MVP ?

Ils sont encore quatre en course, fait plutôt rare à ce stade de la saison où un ou deux candidats prennent l’habitude de se démarquer. Mais la lutte est particulièrement engagée pour le plus prestigieux des trophées individuels avec quatre joueurs qui se tiennent dans un mouchoir de poche : Nikola Jokic, le tenant du titre, Giannis Antetokounmpo, son prédécesseur, Joel Embiid, deuxième l’an passé, et DeMar DeRozan, en pleine renaissance à 32 ans.

Ces quatre All-Stars ont des arguments solides à faire valoir. Jokic est sans doute le plus "valuable." Son équipe est moins bien classée – les Nuggets sont sixièmes à l’Ouest avec 33 victoires et 25 défaites – mais elle serait probablement en piste pour le premier choix de la draft si le Serbe ne jouait pas. Déjà élu en 2021, le pivot de Denver semble encore plus fort et ses statistiques sont ahurissantes avec 26 points, quasiment 14 rebonds et 8 passes par match.

Antetokounmpo est le meilleur joueur de la ligue en l’absence de Kevin Durant. Lui aussi continue de progresser saison après saison. MVP deux années de suite en 2019 et 2020, il peut très bien prétendre à un troisième trophée. Ses 50 points en 21 tirs inscrits juste avant le dernier All-Star Game laissent penser qu’il va monter en puissance à l’approche des playoffs. Son seul problème, finalement, c’est que les votants ont presque pris l’habitude de le voir évoluer à ce niveau. Il ne bénéficie pas de l’effet de surprise.

Nikola Jokic au duel avec Giannis Antetokounmpo lors du match opposant les Bucks aux Nuggets, le 30 janvier 2022 en NBA Crédit: Getty Images

Embiid non plus, a priori, mais ses performances récentes ont tout de même marqué les esprits. Le pivot camerounais flirte avec les 30 points de moyenne – comme Antetokounmpo – avec aussi 11 rebonds et 4 passes. Tout dépendra finalement de son adaptation avec James Harden et des résultats des Sixers dans la dernière ligne droite.

DeRozan est peut-être le mieux placé pour mener son équipe à la première place à l’Est. Les Bulls sont actuellement deuxièmes, ex-æquo avec le Heat. Mais Chicago va devoir se passer de plusieurs joueurs importants (Lonzo Ball, Alex Caruso). Pour l’instant, la franchise de l’Illinois tient en s’appuyant justement sur les performances extraordinaires de sa star, qui vient de battre un record de Wilt Chamberlain avec 7 matches de suite avec au moins 35 points au compteur et 50% de réussite aux tirs.

Pronostic : Giannis Antetokounmpo/Joel Embiid si les Bucks/Sixers finissent premiers à l’Est. Sinon Nikola Jokic.

Qui sera premier à l’Est ?

Là aussi, c’est très serré. Avec pas moins de cinq équipes qui peuvent réellement espérer terminer en tête ! Pour l’instant, Miami (38-21) devance Chicago (38-21), Philadelphie (35-23), Cleveland (35-23) et Milwaukee (36-24). Mais ça fait à peine deux matches d’écart entre la première et la cinquième place. Avec une toute petite vingtaine de rencontres à disputer. Tout est encore jouable.

Les Bulls sont sur la meilleure dynamique mais ils doivent faire face à quelques forfaits. Les Sixers vont devoir intégrer James Harden et les Cavaliers manquent d’expérience. Ça pourrait jouer en faveur du Heat et des Bucks.

Pronostic : Miami premier.

Les Nets peuvent-ils encore viser le titre ?

Quid de Brooklyn dans tout ça ? Grandissimes favoris en début de saison, les New-yorkais ne figurent même pas dans la liste des cinq équipes à même de terminer en tête de la Conférence Est. En vérité, ils sont même beaucoup plus loin, largués à la huitième place (31-28) après avoir enchaîné 11 défaites de suite !

Une série noire qui a fissuré pour de bon le trio de superstars formé par Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden. Ce dernier est parti en douce, direction Philadelphie. Les Nets doivent donc composer avec un remaniement ministériel qui pourrait leur profiter… mais quand ? Ben Simmons, Seth Curry et Andre Drummond sont tous des renforts intéressants. Curry et Drummond ont même déjà contribué à la première victoire de Brooklyn depuis des semaines. Simmons, lui, est peut-être le complément idéal autour de Durant. Un ailier polyvalent qui peut défendre sur plusieurs positions, évoluer sans le ballon, etc. Ses qualités seront mieux mises en avant à Brooklyn. Reste à savoir quand il va reprendre après des mois d'absence.

L’Australien doit se remettre en condition (physique et mentale) pour retrouver les parquets. KD aussi. Ensuite, ils devront prendre leur marque ensemble. Le tout avec un Irving qui ne pourra jouer que 8 matches – à l’extérieur – puisqu’il n’est pas vacciné contre le COVID-19 et donc toujours privé des rencontres à domicile. Les dirigeants ont fait venir Goran Dragic pour compenser son absence.

Ben Simmons Crédit: Getty Images

Si ce beau petit monde créé vite une alchimie, les Nets seront dangereux en playoffs. Ils le seront aussi longtemps que Durant reste en bonne santé. Attention à ne pas les sous-estimer. Surtout que, finalement, ne pas avoir l’avantage du terrain est presque bénéfique pour eux cette saison. C’est toujours un match de plus avec Irving sur une série.

Pronostic : Septièmes à l’Est, qualifiés pour les playoffs via le play in. Ils vont aller jusqu’en demi-finales de Conférence cette saison.

James Harden et Joel Embiid peuvent-ils faire gagner les Sixers ?

De l’autre côté du transfert, les Sixers ont changé Seth Curry et Andre Drummond contre James Harden. Ben Simmons, lui, ne jouait déjà plus. Un MVP débarque donc au sein d’une équipe déjà troisième à l’Est. Il va apporter exactement ce qu’il manquait à ce groupe : une deuxième superstar pour soulager Joel Embiid, un meneur capable de créer du jeu et un shooteur adroit pour profiter des prises à deux sur le pivot.

Les deux superstars ont les atouts pour briller ensemble. Reste à savoir si Harden et Embiid vont vraiment s’entendre à réussir à faire des compromis. Parce que les associations de talents ne fonctionnent pas sans. Là, pour les premiers mois, ça devrait marcher. Tout est encore neuf, tout est encore beau. En revanche, si les Sixers ne parviennent pas à franchir le cap, ça risque d’être plus compliqué dans un ou deux ans.

Pronostic : Les Sixers n’iront pas en finales NBA.

Les Suns vont-ils garder leur première place ?

La question peut sembler bête puisque Phoenix a vraiment dominé la première moitié de la saison et compte actuellement six victoires d’avance sur Golden State. Mais Chris Paul va rater les 6 à 8 prochaines semaines et ça risque d’affecter les résultats des Suns. Le vétéran reste la pièce maîtresse du dispositif de Monty Williams, notamment dans les moments les plus chauds, dans les fins de matches serrées.

Mais cette équipe a d’autres ressources. Elle peut compter sur un système bien rôdé, où chacun connaît son rôle. Devin Booker va assumer encore plus de responsabilités tandis que Mikal Bridges et Deandre Ayton auront pour mission d’hausser encore leur niveau de jeu. Normalement, ça devrait passer.

Pronostic : Phoenix va garder sa première place et reste un très, très, très sérieux prétendant au titre.

Les Lakers ont-ils encore les atouts pour sauver leur saison ?

En fait, la question revient à se demander s’il existe une équipe, parmi cet effectif mal construit des Lakers, capable de vraiment faire la différence. Autrement dit, une association de 7 ou 8 joueurs qui peuvent créer une synergie et trouver un équilibre sur le terrain. Peut-être que oui. Mais le hic, c’est que ça n’inclut probablement pas Russell Westbrook, qui peine à briller au côté de LeBron James.

Surtout que les Angelenos vont être privés d’Anthony Davis. Un nouveau coup dur pour une formation classée neuvième à l’Ouest avec un bilan négatif (27-31). Pour l’instant, Los Angeles est plus proche de manquer le play-in que d’atteindre la sixième place, directement qualificative pour les playoffs. LeBron James est presque le seul espoir de la franchise. Un constat cruel pour le joueur de 37 ans, dont le corps commence parfois à le lâcher. Le King va devoir se surpasser ne serait-ce que pour envoyer les Lakers dans le top-8 de la Conférence.

LeBron James Crédit: Getty Images

En revanche, pour le titre, ça semble déjà fini. James avouait récemment qu’il y avait "trop d’écart" entre les Lakers et les Bucks. Ça s’applique aussi aux autres candidats au trophée. Même en finissant bien, cette équipe reste trop imparfaite. Elle va continuer à alterner le chaud et le froid. Avant de sortir.

Pronostic : Les Lakers vont se qualifier pour les playoffs via le play-in avant d’être éliminés au premier tour pour la deuxième saison de suite.

Les deux questions "bonus"

Quelles seront les 16 équipes qualifiées pour les playoffs ?

Heat, Bulls, Bucks, Sixers, Cavaliers, Celtics, Nets, Raptors à l’Est. Suns, Warriors, Grizzlies, Mavericks, Jazz, Nuggets, Lakers et Clippers à l’Ouest.

Quelles finales NBA ?

Bucks – Warriors.

