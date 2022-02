Le match : Anthony Davis remet les Lakers sur le bon chemin

Une victoire laborieuse, mais une victoire quand même. Après 3 défaites de suite, les Lakers ont enfin sorti la tête hors de l’eau en battant des Trail Blazers diminués (99-94). Ils peuvent remercier Anthony Davis. Dominateur près du panier, l’intérieur All-Star a compilé 30 points, 15 rebonds et 3 blocks. En inscrivant notamment le panier pour donner l’avantage à Los Angeles quand Portland est revenu à 89 partout. AD a répondu avec un tir à mi-distance qui a lancé un 6-0 décisif (95-89).

Mais les Californiens ont quand même réussi à se faire peur en ratant des lancer-francs et en perdant des ballons dans les derniers instants de la partie. Les Lakers s’en sortent bien. Carmelo Anthony a ajouté 24 points pour épauler Davis. Les deux hommes ont été les artisans du retour tardif de leur équipe, plus inspirée que celle des Blazers dans le quatrième quart-temps (27-19). Malgré ce succès, L.A. reste neuvième à l’Ouest.

La (mauvaise) série : Sixième défaite de suite pour Brooklyn

Rien ne va plus pour les Nets depuis que Kevin Durant s’est blessé au genou. La franchise new-yorkaise peut pourtant compter sur deux autres stars : James Harden et Kyrie Irving. Mais ni l’un, ni l’autre n’ont pu empêcher la nouvelle défaite de leur équipe. Cette fois-ci contre Sacramento, l’une des formations les plus faibles du championnat ! Les deux joueurs majeurs de Brooklyn ont assisté, impuissants, au coup de chaud de leurs adversaires dans le quatrième quart-temps. Sans réussir à stopper l’hémorragie.

Les Nets étaient pourtant au contrôle à l’approche des 12 dernières minutes. Leurs cadres n’ont pas su éviter la débâcle. Au contraire, ils en ont été les acteurs principaux. Harden a fini avec 4 petits points. 2 sur 11 aux tirs. 0 sur 5 à trois-points. 12 passes décisives, certes, mais aussi 6 balles perdues. Une performance indigne de son statut. Irving n’a pas fait beaucoup mieux avec 14 points à 5 sur 15 aux tirs et 1 passe. Les Kings se sont appuyés sur leur collectif pour prendre le dessus en deuxième mi-temps. C’est donc la sixième défaite de rang pour Brooklyn, qui descend à la sixième place de la Conférence Est.

Le joueur : Lu Dort fait plier les Mavericks de Luka Doncic

Avec 6 matches de suite disputés à domicile, les Mavericks ont une opportunité d’enchaîner les victoires pour s’installer dans le quatuor de tête à l’Ouest. Ça commence mal. La franchise texane s’est inclinée contre le Thunder, avant dernier de la Conférence, la nuit dernière (114-120). Une défaite après prolongation malgré les 40 points, 6 rebonds et 10 passes d’un Luka Doncic hyperactif (16 sur 33 aux tirs). Le Slovène a brillé mais il est tombé devant le duo improbable formé par Lu Dort et Tre Mann. Ils ont inscrit 59 points à eux deux, 30 pour le premier, 29 pour le second.

Dort a notamment fait la différence dans les moments importants en marquant 14 points de suite au cours de la prolongation ! C’est la première fois depuis mi-décembre que le Thunder enchaîne au moins deux victoires de suite. A l’inverse, c’est la première fois depuis la même période que les Mavericks perdent deux matches d’affilée.

La performance : Record en carrière pour LaMelo Ball

LaMelo Ball a pris feu mercredi soir. Le meneur des Hornets a inscrit 38 points, un nouveau record personnel pour le sophomore. Il a aussi distribué 9 passes décisives. Mais sa prestation spectaculaire n’a pas suffi puisque Charlotte a perdu contre Boston (107-113).

Les Français : Evan Fournier performant mais vaincu

Alors que les Knicks traversent une nouvelle passe, Evan Fournier s’est démené pour lancer son équipe sur les bons rails la nuit dernière. En vain. Il a marqué 16 de ses 30 points dans le premier quart-temps mais, malgré ça, son équipe a couru après le score pendant la majeure partie du duel avec les Grizzlies. Et New York a fini par perdre (108-120) contre Ja Morant (23 points) et ses partenaires. Fournier a tout essayé, en plantant notamment 8 paniers à trois-points. Insuffisant. C’est la septième défaite en neuf matches pour les Knicks.

Opposés sur les parquets mercredi, Theo Maledon (Thunder) et Frank Ntilikina (Mavericks) ont été plutôt discrets : 0 point en 5 minutes pour le premier et 3 points en 11 minutes pour le second.

L'image : La connexion Green - KPJ fait des étincelles

Joli alley-oop entre les deux jeunes stars des Rockets.

Les résultats de la nuit en NBA

Pacers - Magic : 118-119

Sixers - Wizards : 103-106

Celtics - Hornets : 107-113

Knicks - Grizzlies : 108-120

Rockets - Cavaliers : 115-104

Mavericks - Thunder : 114-120

Jazz - Nuggets : 108-104

Kings - Nets : 112-101

Lakers - Trail Blazers : 99-94

