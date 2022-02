Le match : Les Lakers incapables de battre des Blazers largement diminués

Difficile de voir la lumière au bout du tunnel pour Los Angeles après une défaite contre une équipe de Portland qui vient pourtant de se séparer d’un tiers de son effectif. Les Blazers ont fait jouer les hommes du bout du banc et des pensionnaires de G-League autour d’Anfernee Simons (29 points) mais ils ont réussi à tout de même l’emporter contre les Lakers (107-105). Parce qu’ils ont montré plus d’envie, plus de sérieux (21 balles perdues pour L.A.) et plus de combativité.

LeBron James a surnagé en marquant 30 points mais lui aussi a manqué d’inspiration. Anthony Davis a ajouté 17 points, 7 rebonds et 6 passes et Russell Westbrook était forfait pour la rencontre. Cette défaite fait vraiment tâche pour les Lakers. Ils ont pourtant entamé le quatrième quart-temps avec 2 points d’avance (76-78) mais n’ont pas été capables d’achever un adversaire a priori bien plus faible. Ça fait déjà longtemps que la réalité du terrain a ramené sur terre la franchise californienne, bien loin de pouvoir jouer le titre cette saison. Elle est neuvième à l’Ouest et, sauf fin de saison spectaculaire, va devoir batailler pour arracher sa place en playoffs via le play-in.

La première : Domantas Sabonis crucial pour ses débuts aux Kings

Ça commence bien. Domantas Sabonis a disputé son tout premier match sous la tunique de Sacramento après le transfert controversée mis en place entre les Kings et les Pacers mardi soir. Le Lituanien a de suite eu un impact. Auteur de 22 points, 14 rebonds et 5 passes, il a contribué à la victoire de sa nouvelle équipe contre les Timberwolves (132-119).

Les Californiens ont réussi à prendre les devants dans le quatrième quart temps en dominant le money time pour renouer avec le succès. Les Kings restaient notamment sur 8 défaites au cours des 10 derniers matches. Si Sabonis a brillé, Harrison Barnes et De’Aaron Fox ont été les moteurs de l’équipe avec respectivement 30 et 27 points chacun. Sacramento remonte à la douzième place de la Conférence Ouest et peut encore rêver du play-in.

Le joueur : DeMar DeRozan se la joue en MVP contre les Hornets

Après deux défaites de suite, les Bulls se sont repris en battant les Hornets (121-109) mercredi soir. DeMar DeRozan a encore été le moteur de son équipe en inscrivant 36 points à 13 sur 19 aux tirs. Une performance digne d’un candidat au MVP pour le vétéran, vraiment en forme en ce moment. C’est son quatrième match d’affilée avec plus de 30 points au compteur, même si Chicago n’a gagné que deux fois. Mais la franchise de l’Illinois est cette fois-ci tombée sur un adversaire encore plus mal en point. Charlotte a enchaîné sa sixième défaite consécutive malgré les 33 points de LaMelo Ball. Les Bulls sont troisièmes à l’Est et les Hornets neuvièmes.

La performance : Le Jazz éteint les Warriors

Fin de série pour Golden State. Après 9 victoires consécutives, les Warriors sont tombés contre le Jazz (85-111). Une lourde défaite lors d’un soir sans pour Stephen Curry (16 points) et ses partenaires. Les joueurs de Steve Kerr ont cruellement manqué d’adresse (36% aux tirs) et aucun d’entre eux n’a atteint la barre des 20 points. Utah en profite pour empiler un quatrième succès de rang. Ça va mieux pour la franchise de Salt Lake City, qui consolide sa quatrième place à l’Ouest.

La série : 7 de suite pour Toronto

Encore un excellent match de Pascal Siakam et encore une victoire pour les Raptors. Menés par les 27 points, 16 rebonds et 5 passes de l’intérieur camerounais, ils ont battu le Thunder (117-98) mercredi soir. La septième victoire de suite pour la franchise canadienne.

Les Français : Theo Maledon enfin d’attaque

Brillant lors de sa première saison, Theo Maledon est mis en difficulté pour sa deuxième année à Oklahoma City. Le rookie prometteur Josh Giddey lui a pris sa place dans le cinq majeur et le jeune Français a même été sorti de la rotation pendant un long moment. Mais il s’est illustré la nuit dernière. Maledon a marqué 18 points en sortant du banc. Son deuxième match à plus de 10 points cette saison et le premier depuis le 27 décembre dernier ! Le Thunder a perdu mais cette performance va peut-être permettre à l’ancien joueur de l’ASVEL d’engranger de la confiance.

L'image : Quelle passe de LeBron James !

Voilà ce qui s'appelle une passe laser.

Les résultats de la nuit en NBA

Cavaliers - Spurs : 105-92

Hornets - Bulls : 109-121

Thunder - Raptors : 98-117

Jazz - Warriors : 111-85

Trail Blazers - Lakers : 107-105

Kings - Timberwolves : 132-119

