Le match : Les Lakers assommés par le rookie Jalen Green

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et on va finir par se demander si les Lakers veulent vraiment accrocher les playoffs. En grandes difficultés cette saison, les Angelenos sont en train de sombrer. Ils ont mordu la poussière contre les Rockets, derniers à l’Ouest, la nuit dernière. Une défaite 130 à 139 après prolongation. LeBron James (23 points à 9 sur 26, 14 rebonds et 12 passes), Russell Westbrook (30 points) et compagnie sont tombés devant… un rookie. Jeff Green, le deuxième choix de la draft, a inscrit 32 points. Son record personnel jusqu’à présent. Il en a surtout planté 10 en prolongation pour achever ses adversaires.

Ad

NBA Et si les Celtics pouvaient aller au bout ? IL Y A UN JOUR

Deux autres débutants ont réussi de grosses performances : 21 points et 15 rebonds pour Alperen Sengun et 21 pour Josh Christopher en sortie de banc. C’est seulement la deuxième victoire en quinze matches pour Houston… De son côté, Los Angeles subit sa neuvième défaite de suite à l’extérieur et la sixième en sept rencontres. Non seulement la qualification directe en playoffs est impossible – les Lakers sont à 11 victoires de la septième place – mais en plus ils sont sur le point de se faire dépasser par les Pelicans. Une saison bien triste.

La série : 6 de suite pour les Bucks d’un grand Giannis Antetokounmpo

Le chantier se poursuit. Les Bucks s’apprêtent à rentrer en campagne pour aller défendre leur titre dans les prochaines semaines. Mais dans leur tête, et aussi sans doute dans celle de Giannis Antetokounmpo, ils sont déjà en playoffs. En tout cas, ils jouent comme si la compétition avait déjà commencé et les Hawks sont les derniers à en avoir fait les frais la nuit dernière. Une victoire 124 à 115 de Milwaukee – la sixième de suite ! – avec 43 points, 12 rebonds et 5 passes décisives du Grec. Une nouvelle démonstration de force pour les Bucks, maintenant deuxièmes à l’Est.

Le joueur : Nikola Jokic encore une fois étincelant

Si Giannis Antetokounmpo marque les esprits en enchaînant les grosses performances, son concurrent pour le MVP, Nikola Jokic, ne faiblit pas non plus. Le Serbe a été impressionnant lors de la victoire des Nuggets contre les Kings mercredi (106-100). Comme d’habitude. Ses 38 points, 18 rebonds et 7 passes décisives ont fait la différence pour Denver. C’est la quatrième victoire de suite pour la franchise du Colorado, qui peut encore espérer finir à la quatrième place de la Conférence Ouest.

La performance : Jayson Tatum plante 44 points contre les Hornets

Juste après avoir encaissé les 50 points de Kyrie Irving, les Hornets ont réceptionné les Celtics de Jayson Tatum. L’équipe en forme des dernières semaines et une superstar qui enchaîne aussi les cartons. Et bien il n’a pas raté l’occasion de faire souffrir une défense dans le dur. Le jeune ailier de Boston a marqué 44 points pour conduite les siens à un quatrième succès consécutif (115-101). Il n’a même pas vraiment eu à forcer son talent. 16 tirs réussis en 24 tentatives, dont 6 sur 9 derrière la ligne à trois-points. La marque d’un joueur sur son petit nuage.

Le comeback : DeMar DeRozan relance enfin les Bulls

Un ouf de soulagement pour Chicago. Après 5 défaites de suite, les Bulls ont retrouvé le chemin de la victoire en se déplaçant sur le parquet des Pistons, l’une des plus mauvaises équipes de la ligue. Mais un succès reste un succès et les joueurs de Billy Donovan ont tremblé jusqu’au bout pour aller le chercher (114-108). Avec, comme souvent, un grand DeMar DeRozan pour les sauver. Il a inscrit 16 de ses 36 points dans le quatrième quart-temps pour permettre aux siens de remonter un handicap de 7 points avant de l’emporter.

Le choc : Phoenix officiellement qualifié en playoffs après avoir battu Miami

Un choc des titans, sans Chris Paul d’un côté ou Jimmy Butler de l’autre. Les deux premiers de chaque Conférence se sont affrontés mercredi soir et Phoenix a largement pris le dessus sur Miami (111-90) à l’occasion du retour à la compétition de Devin Booker. L’arrière All-Star a fêté ça en flirtant avec le triple-double : 23 points, 8 rebonds et 9 passes décisives. Les Suns, qui ont pris leur revanche après avoir perdu la première manche de 23 points en janvier, ont fait la différence dans le troisième quart-temps (34-19 en 12 minutes) pour se diriger vers un succès facile. Ils valident du même coup leur place pour les playoffs avec déjà 53 victoires en 66 rencontres.

La stat : 11

Comme le nombre de paniers à trois-points plantés par Malik Beasley mercredi soir. L’arrière des Timberwolves a battu le record de sa franchise tout en menant Minnesota à la victoire contre Oklahoma City (132-102). Il a fini avec 33 points, tous inscrits derrière l’arc. En réalité, il n’a tenté sa chance qu’à trois-points (11 sur 17).

L’image : Le panier improbable du soir

Mais c’est du basket ça ?

Les Français : Le panier pour la gagne pour Nicolas Batum

Auteur de 17 points lors du dernier match, Nicolas Batum n'a pas été aussi prolifique mercredi mais il a été très précieux pour les Clippers, vainqueurs des Wizards. Il a terminé avec 8 points, 5 rebonds et 3 passes. En effet, le vétéran a planté le panier à trois-points pour prendre le contrôle de la partie dans les dernières secondes. Aligné pendant 20 minutes, Théo Maledon a compilé 12 points et 7 rebonds pour Oklahoma City. En revanche, son coéquipier Olivier Sarr n’a pas marqué. 10 points pour Evan Fournier lors de la large victoire des Knicks contre les Mavericks. Rudy Gobert n'a marqué "que" 9 points mais c'est parce que le Jazz a roulé sur les Blazers (38 points d'écart). Du coup, le pivot français a été limité à 22 minutes et il a converti ses 4 tentatives. Il a ajouté 10 rebonds.

Les résultats de la nuit en NBA

Hornets - Celtics : 101-115

Pistons - Bulls : 108-114

Heat - Suns : 90-111

Bucks - Hawks : 124-115

Rockets - Lakers : 139-130

Timberwolves - Thunder : 132-102

Pelicans - Magic : 102-108

Mavericks - Knicks : 77-107

Spurs - Raptors : 104-119

Jazz - Trail Blazers : 123-85

Kings - Nuggets : 100-106

Clippers - Wizards : 109-115

NBA Un Irving de gala plante 50 points aux Hornets HIER À 06:07