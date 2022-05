Sacrée promotion. Darvin Ham, qui était l'adjoint de Mike Budenholzer à Milwaukee ces quatre dernières saisons, avec un titre de champion à la clé en 2021, a été choisi par les Lakers pour en devenir le nouveau coach, rapportent vendredi ESPN (qui évoque un contrat de quatre ans) et The Athletic.

La superstar de L.A. LeBron James n'a pas attendu l'officialisation de cette nomination pour saluer l'arrivée de son nouvel entraîneur. "Tellement EXCITÉ ! Félicitations et bienvenue au Coach DHam !", a-t-il twitté.

Ham devrait donc décrocher le job le plus convoité de l'intersaison en NBA, depuis le limogeage de Frank Vogel, qui a guidé les Lakers jusqu'au titre en 2020... mais a échoué à les conduire jusqu'en play-offs cette année, après une saison régulière marquée par les blessures d'Anthony Davis et LeBron James, ainsi que l'échec du recrutement de Russell Westbrook.

Titré avec les Pistons en 2004, ex-assistant à L.A.

Ham n'avait jamais encore été à la tête d'une équipe. Il n'était ainsi pas le plus chevronné des candidats, face aux habitués du rôle de "head coach" que sont Terry Stotts (ex-Portland), Kenny Atkinson (ex-Brooklyn) ou encore Mark Jackson (ex-Golden State). Agé de 48 ans, Ham fut un joueur NBA pendant huit saisons, remportant notamment une bague en 2004 avec les Detroit Pistons (tombeurs en finales des... Lakers) dont il était un des remplaçants.

Sa première expérience en tant qu'entraîneur dans la ligue a démarré en 2011, au sein des... Lakers. Pendant deux saisons assez tourmentées à L.A., il fut successivement l'adjoint de Mike Brown, Bernie Bickerstaff et Mike D'Antoni. Après quoi il est allé renforcer le staff de Mike Budenholzer alors coach d'Atlanta (2013-2018), qui l'a conservé en allant chez les Bucks, avec le succès que l'on connaît. Il s'apprête à faire face à un tout autre défi, dans un grand marché et avec plus de responsabilités.

