Le match : Les Lakers s’imposent encore en prolongation

Une statistique pour résumer cette affiche complètement folle entre les Lakers et le Heat : l’avantage au tableau d’affichage a changé en faveur d’une équipe ou de l’autre à 33 reprises ! La définition même d’un thriller version NBA. Et après plus de 50 minutes d’une bataille acharnée, ce sont finalement les Angelenos qui se sont imposés en renversant Miami. Une belle victoire encourageante pour Russell Westbrook et ses coéquipiers, même s’ils se sont fait peur en prolongation.

Le meneur All-Star a compilé un nouveau triple-double (25 points, 12 rebonds et 14 passes) et il a été le moteur de la remontée tardive des Lakers en fin de quatrième quart-temps. Les Californiens ont passé un 15-4 dans les dernières minutes, avec notamment deux paniers cruciaux de Westbrook à mi-distance pour prendre la tête. Mais les acteurs ont décidé de faire durer le plaisir. PJ Tucker a égalisé (112-112) et RW a ensuite manqué le panier pour la gagne.

Les deux formations ont eu du mal à porter le coup de grâce. N’importe laquelle pouvait faire basculer la rencontre d’un côté comme de l’autre, et à tout moment. Mais les coups de chaud de Malik Monk, auteur de 27 points (10 sur 13 aux tirs) ont finalement fait penché la balance en faveur de L.A. Et encore… les Lakers se sont fait peur sur le fil ! En perdant bêtement des ballons avec 4 longueurs d’avance (119-115). Mais leurs adversaires ont manqué plusieurs lancers-francs décisifs. Tyler Herro (27 points) a raté la dernière occasion d’égaliser à trois-points à 2 secondes du buzzer. Une victoire importante pour les Lakers, la deuxième de suite en prolongation. Peut-être que ces deux succès serviront de déclic pour la suite.

La performance : Anthony Edwards a fait douter Golden State

Les Warriors ont battu les Timberwolves mais c’est bien un joueur de Minneapolis qui a fait le show mercredi soir (123-110). Anthony Edwards a bien failli mener son équipe à la victoire en claquant 48 points. Son nouveau record en carrière. C’est sous l’impulsion du premier choix de la draft 2020 que les Wolves sont revenus à 5 points (95-90) après en avoir compté 20 de retard ! Appliqué, très agressif – c’est un euphémisme – le jeune arrière star a fait souffrir l’une des meilleures défenses de la ligue en alternant paniers de près en pénétration et tirs lointains (7 trois-points).

Mais les Warriors ont fini par reprendre le dessus. Otto Porter a été à l’initiative d’un 10-0 en fin de quatrième quart-temps, pour remonter à 105-90. Mais même là, les Wolves n’ont pas craqué. En répondant avec leur propre 10-0, grâce notamment à deux paniers à trois-points d’Edwards. Moment choisi par Andrew Wiggins pour achever son ancienne franchise. L’ailier canadien – un autre premier choix de draft (2014) – a marqué 9 de ses 35 points (à 14 sur 19 aux tirs) dans les 4 dernières minutes pour assurer à Golden State une dixième victoire en onze rencontres.

L’équipe : Chicago prend le dessus sur Dallas et fait le spectacle

Les Bulls continuent de faire forte impression. Ils ont décroché leur huitième victoire en onze matches en s’imposant contre les Mavericks (117-107) la nuit dernière. Un nouveau succès convaincants pour Zach LaVine et ses partenaires. L’arrière All-Star a fini meilleur marqueur de la partie avec 23 points. Bien que sur une bonne dynamique en ce moment, Luka Doncic (20 points, 10 passes) et ses coéquipiers n’ont pas su trouver la solution le carré offensif des Bulls. Nikola Vucevic et DeMar DeRozan ont ajouté 18 et 17 points tandis que Lonzo Ball a fini avec 7 paniers primés (21 points) tout en assurant le spectacle, à l’image de cette passe laser pour LaVine.

L’action démarre avec une interception d’Alex Caruso. L’arrière remplaçant de Chicago a été l’un des principaux éléments de la victoire de son équipe la nuit dernière. Comme souvent. Auteur de 6 interceptions (!), il a aussi marqué 11 de ses 16 points dans le troisième quart-temps, moment où les Bulls ont creusé l’écart (95-80 pour conclure la période). Ils n’ont jamais été inquiétés ensuite. Cette équipe est solide.

Le joueur : LaMarcus Aldridge encore inspiré

Les Nets sont allés chercher une sixième victoire au cours de leurs sept derniers matches en écrasant le Magic (123-90). Et même avec un Kevin Durant à 30 points (11 sur 12 aux tirs !) et un James Harden en triple-double ((17-11-11), le crédit revient aussi en grande partie à LaMarcus Aldridge. Le vétéran enchaîne les très belles performances en ce moment. Et son gros passage dans le second quart-temps a mené Brooklyn vers la victoire. Les New-yorkais se sont mis à l’abri avant la mi-temps sans être rejoints ensuite. Avec 13 des 21 points d’Aldridge inscrits dans le deuxième quart. L’ancien All-Star tourne à plus de 13 points et 5 rebonds de moyenne en à peine 20 minutes de jeu cette saison. Et les Nets montent en puissance.

Le facteur X : Pat Connaughton sauve les champions en titre

En délicatesse depuis plusieurs jours, les Bucks ont bien failli laisser filer une nouvelle avance de plus de 20 points contre les Knicks. Mais Giannis Antetokounmpo (15 points, 15 rebonds) et ses coéquipiers se sont repris in-extremis sur le tard pour finalement l’emporter 112 à 100. De quoi éviter une nouvelle défaite gag comme celle de la semaine dernière, quand New York a remonté 21 points avant de s’imposer à Milwaukee (113-98).

Les Bucks ont compté 24 points d’avance (70-46) cette fois-ci. Mais ça n’a pas suffit non plus. Les remplaçants des Knicks – Derrick Rose notamment (22 points) – ont ramené leur équipe à 89 partout à 5 minutes de la sirène. Mais pour une fois, Milwaukee a pu compter sur un apport du banc. Enfin, surtout celui d’un homme. Pat Connaughton, le sixième homme de la franchise du Wisconsin. Il a inscrit 23 points, avec 7 tirs lointains dans le lot. Ce sont justement ses paniers primés dans le money time qui ont permis aux siens de reprendre 10 points d’avance sur le tard. Avec une victoire qui fait du bien aux champions en titre, qui retrouve un bilan équilibré (6-6).

Le duel : Premier choc entre le premier et le deuxième choix de la draft

Cade Cunningham contre Jalen Green. Un duel promis à un bel avenir puisque les deux joueurs, respectivement draftés en première et en deuxième position, aspirent à devenir des superstars de cette ligue dans un futur proche. Et ils se sont tous les deux illustrés pour leur premier affrontement mercredi soir. Avec tout de même un petit avantage pour Cunningham à l’arrivée. Green a marqué plus de points – 23 contre 20 – mais en jouant 8 minutes de plus et en se montrant légèrement moins adroit. 8 sur 20 pour l’arrière des Rockets (3 sur 11 à trois-points) contre 8 sur 18 pour le meneur des Pistons (4 sur 8 derrière l’arc), qui repart aussi avec la victoire (112-104 pour Detroit).

Les Français : Evan Fournier discret avec les Knicks

New York a perdu contre Milwaukee et Evan Fournier, à l’image de ses camarades du cinq majeur, n’a pas vraiment pesé. Seulement 2 points et 2 passes en 19 minutes pour le natif de Saint-Maurice, qui a raté 4 de ses 5 tentatives. Killian Hayes a fait son retour aux Pistons après un match d’absence. Mais il n’a tiré que 4 fois en 30 minutes, pour un petit panier. Il a terminé la rencontre avec 4 points et 3 passes. 4 points aussi pour Frank Ntilikina avec les Mavericks.

L'image : Les Hornets, toujours un plaisir à regarder

Charlotte alterne entre le bon et le nettement moins bon mais les Hornets font constamment le spectacle. Illustration avec cette contre-attaque conclue par le alley-oop et le dunk monstrueux de Miles Bridges.

Les résultats de la nuit en NBA

Cavaliers - Wizards : 94-97

Magic - Nets : 90-123

Celtics - Raptors : 104-88

Knicks - Bucks : 100-112

Rockets - Pistons : 104-112

Bulls - Mavericks : 117-107

Grizzlies - Hornets : 108-118

Pelicans - Thunder : 100-108

Spurs - Kings : 136-117

Nuggets - Pacers : 101-98

Suns - Blazers : 119-109

Lakers - Heat : 120-117

Warriors - Timberwolves : 123-110

