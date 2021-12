Le match : Le trio de stars de Chicago fait la différence contre New York

Les Bulls sont ce que les Knicks espéraient devenir : un vrai outsider à l’Est. Et le choc entre les deux équipes a logiquement tourné à l’avantage de la meilleure des deux. Une victoire (115-119) de Chicago, porté par son "Big Three" en déplacement. DeMar DeRozan a inscrit 34 points, ses coéquipiers Zach LaVine et Nikola Vucevic en ont ajouté 27 chacun.

Les trois joueurs sont les seuls Bulls à avoir marqué dans le quatrième quart-temps, assurant ainsi le succès des "Taureaux" après avoir gaspillé une avance de 21 points. DeRozan a inscrit 18 unités dans le money time, dont les 6 derniers points de son équipe. Une nouvelle performance décisive pour l’arrière de Chicago, excellent depuis le début de la saison.

Les Bulls ont pourtant creusé l’écart très tôt dans le match : 19-37 après un quart-temps et 51-69 à la pause. Mais ils se sont laissé surprendre dès le retour des vestiaires. Avec un 27-10 passé par Julius Randle (30 points, 12 rebonds) et ses coéquipiers pour revenir dans la partie. Les Knicks ont même égalisé : 111-111. LaVine a répondu avec des lancers-francs puis DeRozan a pris le relais. Résultat : quinzième victoire en vingt-trois matches pour la franchise de l’Illinois, toujours deuxième à l’Est.

La stat : 73

Comme le nombre de points d’écart ahurissant entre les Grizzlies et le Thunder jeudi soir. Une humiliation historique avec cette victoire de Memphis 152 à 79 contre Oklahoma City. 73 points. Un nouveau record NBA. Encore plus dingue que la victoire de 68 points des Cavaliers sur le Heat (148-80) en 1991.

Les Grizzlies, pourtant privés de leur star Ja Morant, ont utilisé 12 joueurs différents et 9 d’entre eux ont atteint la barre des 10 points la nuit dernière, à domicile. Dont 27 pour Jaren Jackson Jr. Un carnage. Avec au moins 15 longueurs d’écart en faveur de Memphis lors de chaque quart-temps et une avance qui a un temps été de 78 points. Une soirée sombre pour le Thunder.

La série : Et de 18 pour Phoenix !

Même sans Devin Booker, les Suns se sont imposés contre les Pistons sans grande surprise (114-103). De quoi pousser leur série à 18 victoires, un nouveau record pour la franchise de l’Arizona. Les joueurs de Monty Williams intègrent du même coup le top-10 des plus longues séries de succès dans l’Histoire de la NBA (à égalité avec plusieurs autres équipes).

Ce sont les deux Cameron - Payne et Johnson - qui ont fait la différence jeudi dans l'Arizona, en inscrivant 19 points chacun en sortie de banc jeudi soir. Deandre Ayton (17 points, 12 rebonds) et Chris Paul (12 points, 12 passes) ont compilé un double-double. Suffisant pour battre la modeste équipe de Detroit. Mais le prochain match s’annonce plus difficile avec un déplacement à Golden State ce vendredi.

Le joueur : Fred VanVleet stoppe les Bucks

Fin de série pour les Bucks, battus par les Raptors (97-93) jeudi soir au Canada, après avoir enchaîné huit victoires. Privés de Giannis Antetokounmpo, touché au mollet, les champions en titre sont tombés face à un excellent Fred VanVleet. Le meneur de Toronto a inscrit 29 points dont 5 paniers à trois-points. Il a surtout marqué 26 points en deuxième mi-temps pour prendre les choses en main et valider le succès de son équipe.

Les Français : Fournier et Hayes intéressants

16 points et 4 interceptions pour Evan Fournier jeudi soir, même si ça n’a donc pas suffit à mener les Knicks jusqu’à la victoire contre les Bulls. Sa performance reste intéressante avec cette fois-ci plus de 30 minutes (32) passées sur le parquet. Killian Hayes a aussi été bon avec 10 points, 6 rebonds, 3 passes et 2 blocks compilés contre les Suns de Chris Paul. Une belle expérience pour le jeune meneur. Killian Tillie a profité du carton historique des Grizzlies contre le Thunder pour jouer un peu plus que d’habitude et inscrire 6 points.

Les résultats de la nuit en NBA

Knicks - Bulls : 115-119

Raptors - Bucks : 97-93

Grizzles - Thunder : 152-79

Suns - Pistons : 114-103

Spurs - Trail Blazers : 114-83

