Le match : 11 victoires de rang pour Phoenix, intraitable contre Brooklyn

5 minutes à jouer, 5 points d’écart. La définition même des moments "clutch" pour la NBA. Et dans cette configuration, il n’y a pas une équipe meilleure que les Suns cette saison. Avec Chris Paul aux commandes et Devin Booker à ses côtés, les finalistes en titre sont toujours à même de se sortir de n’importe quelle situation en assommant leurs adversaires dans les fins de quatrièmes quart-temps. Les Nets en ont fait les frais mardi soir. Une victoire tout en maîtrise (121-111), sans paniquer quand les joueurs de Brooklyn sont revenus à 5 longueurs à 5 minutes de la sirène (107-102). CP3 a offert une passe décisive à Booker, qui a enchaîné un tir à mi-distance puis un autre à trois-points. Phoenix a alors passé un 9-0 en un peu plus de 3 minutes pour aller chercher un onzième succès de rang.

Ad

En réalité, la franchise de l’Arizona est la meilleure de la ligue, et pas seulement dans le money time. 41 victoires en 50 matches. Booker a inscrit 35 points, Paul a ajouté 20 unités et 14 passes décisives. Le duo a paru bien plus complémentaire que celui formé par Kyrie Irving (26 points) et James Harden (22) aux Nets par exemple. D’ailleurs, si Phoenix reste sur 11 victoires de suite, Brooklyn enchaîne là sa cinquième défaite consécutive et plonge à la sixième place à l’Est…

NBA Curry s’enflamme à nouveau, les Sixers épatants sans Embiid HIER À 06:00

Le joueur : Cinquième match de suite à plus de 30 points pour Gary Trent Jr

L’homme le plus chaud de la NBA en ce moment n’est ni un All-Star, ni la tête de file de l’une des meilleures équipes de la ligue. Gary Trent Jr est bouillant du poignet et les Raptors en profitent pour enchaîner les victoires. Toronto a battu Miami 110 à 106 sous l’impulsion des 33 points de son arrière de 23 ans. Son cinquième match consécutif avec plus de 30 points au compteur. Un record de franchise égalé. "Il est vraiment en confiance et impossible à arrêter en ce moment", témoigne son coach, Nick Nurse, au sujet de l’ancien joueur des Trail Blazers. Il a notamment converti 6 de ses 10 tentatives derrière la ligne à trois-points.

Les Raptors ont surfé sur son adresse pour prendre le dessus sur un Heat justement en manque de réussite de loin (8 sur 30). Bam Adebayo a marqué 32 points mais ça n’a pas suffi. La franchise canadienne a donc gagné 4 de ses 5 derniers matches en profitant des cartons de Trent Jr. Son adversaire, à l’inverse, reste sur trois revers consécutifs et a perdu la tête de la Conférence Est, retombant même à la troisième place.

La performance : Giannis Antetokounmpo réveille les Bucks

En délicatesse depuis quelques matches et battus sèchement lors de leur dernière sortie, un revers de 36 points contre les Nuggets, les Bucks se sont relancés en battant les Wizards mardi soir (112-98). Avec un homme à la baguette, toujours le même. Giannis Antetokounmpo a compilé un nouveau triple-double. 33 points (14 sur 21 aux tirs), 15 rebonds et 11 passes décisives. Le Grec a même fait la différence dans le quatrième quart-temps, quand ses adversaires sont passés devant. Ses 5 points consécutifs à un peu plus de 7 minutes de la sirène ont redonné l’avantage à Milwaukee. Mais la franchise du Wisconsin ne s’est pas détachée de suite. Kyle Kuzma (25 points) a raté une tentative à trois-points qui aurait pu remettre Washington au contrôle dans les 4 dernières minutes. Les Bucks ont ensuite fini la partie sur un 17-4 pour s’offrir la victoire.

La série : 7 victoires de suite pour les Warriors

Pas de stars, pas de problème. Les Warriors sont allés s’imposer sur le parquet des Spurs (124-120) malgré les absences de Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green. Les jeunes joueurs de l’équipe ont pris le pouvoir en leur absence. Notamment Jordan Poole, auteur de 31 points dont le panier à trois-points pour passer devant dans les derniers instants de la partie.

Les rookies Moses Moody et Jonathan Kuminga ont ajouté 20 et 19 points. Ils commencent tous les deux à prendre le rythme de la NBA. De quoi renforcer encore un peu plus la rotation d’une équipe qui reste donc sur 7 victoires de suite, série en cours.

Le Français : Killian Hayes fait son retour

Après un mois d’absence, Killian Hayes est revenu à la compétition la nuit dernière. Le jeune meneur des Pistons est sorti du banc pour l’occasion et il a joué 20 minutes. Le temps de cumuler 7 points, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception.

Les résultats de la nuit en NBA

Pistons - Pelicans : 101-111

Bucks - Wizards : 112-98

Raptors - Heat : 110-106

Bulls - Magic : 126-115

Timberwolves : 130-115

Spurs - Warriors : 120-124

Suns - Nets : 121-111

NBA Ingles victime d'une rupture du ligament croisé HIER À 22:18