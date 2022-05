Suns – Mavericks : 121-114

Phoenix mène la série 1-0

Jason Kidd avait prévenu : ses intérieurs seront mis à contribution contre les Suns. "Ayton, ce n’est pas Gobert ou Whiteside", martelait le coach des Mavericks. Le pivot de Phoenix lui a donné raison. Deandre Ayton a imposé sa taille, sa puissance et son touché dans la raquette adverse lors de l’ouverture de la série lundi soir. Ses coéquipiers l’ont alimenté pour faire craquer la défense texane. Il a fini avec 25 points (et 8 rebonds) tout en contribuant à la victoire de son équipe contre Dallas (121-114). Mais il n’a pas été le seul à faire la différence.

Les Suns se sont ralliés derrière leur collectif pour prendre le dessus sur un Luka Doncic très prolifique. 6 joueurs ont marqué 10 points ou plus. Devin Booker a flirté avec le triple-double (23-8-9) tandis que Chris Paul a ajouté 19 points. Des performances nécessaires pour maintenir les Mavericks à distance. Doncic s’est démené pour planter 45 points tout en prenant 12 rebonds et en distribuant 8 passes décisives.

C’est sous son impulsion que Dallas a essayé de revenir au score dans les dernières minutes de la partie. Mais les 17 points d’écart à l’entame du dernier quart-temps se sont avérés trop difficile à surmonter. Phoenix avait assuré l’essentiel en décrochant les trois premiers quart-temps pour se diriger vers la victoire.

Heat – Sixers : 106-92

Miami mène la série 1-0

La mission s’annonçait difficile pour les Sixers sans Joel Embiid, forfait en raison d’une fracture du plancher orbital et susceptible de manquer les deux ou trois premiers matches de la série. Le premier match a confirmé les craintes : le Heat est trop fort pour être affronté dans de telles circonstances. Les Floridiens ont facilement remporté le Game 1 à domicile (106-92) en prenant le dessus en deuxième période. Bam Adebayo, libéré de son adversaire All-Star face à lui, a marqué 24 points à 8 sur 10 aux tirs tout en ajoutant 12 rebonds. Tyler Herro a fini avec 25 points.

Miami a creusé un premier écart en première période (37-24) mais sans concrétiser. La faute à de la maladresse et des balles perdues. Philadelphie a recollé au score avant de mener d’un petit point à la pause (50-51). Mais les joueurs d’Erik Spoelstra ont ensuite serré la vis en défense pour limiter ceux de Doc Rivers à 41 points en deuxième période. Sans Embiid comme point d’ancrage dans la peinture, les Sixers ont du mal à trouver la cible à trois-points. 6 sur 34 sur ce premier match des demi-finales de Conférence Est, soit 17%.

PJ Tucker s’est chargé de défendre sur James Harden. Après avoir éteint Trae Young au premier tour, le vétéran a mis à mal l’ancien MVP. Ce dernier a compilé 16 points à 5 sur 13 avec 5 passes décisives et autant de pertes de balle. Une soirée compliquée pour Harden. Tobias Harris a terminé meilleur marqueur de son équipe et de la partie avec 27 points. Le Heat commence donc la série par une victoire assez aisée mais Jimmy Butler et ses partenaires ont intérêt à ne pas se relâcher pour faire le break lors du Game 2.

