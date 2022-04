Luka Doncic est incertain pour le premier match des play-offs de Dallas contre Utah samedi. Le talentueux slovène, victime d'une élongation au mollet gauche, a passé une IRM (imagerie par résonance magnétique) qui a déterminé la nature de la blessure occasionnée dimanche lors du dernier match de la saison régulière remporté contre San Antonio (130-120).

"Doncic a commencé un traitement et il n'y pas de calendrier établi quant à son retour" sur les parquets, a indiqué son club. Dallas, qui sera tête de série N.4 et aura donc l'avantage du terrain contre le Jazz (N.5), serait grandement pénalisé si son meilleur joueur venait à manquer un ou plusieurs matches de cette série. Cette saison, il a manqué 17 matches et les Mavs n'en ont gagné que huit.

