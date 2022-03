Le match : Kevin Durant revient bien, Miami gagne quand même

Un mois et demi après son dernier match, Kevin Durant n’a pas donné l’impression d’être rouillé pour son retour à la compétition. La superstar des Nets a inscrit 31 points en autant de minutes jeudi soir. Mais c’est bien le Heat qui est sorti vainqueur du duel entre les deux favoris de la Conférence Est (113-107). Un statut qui colle de moins en moins à la peau des joueurs de Steve Nash, qui ont perdu 16 des 21 matches disputés sans KD. Seuls les Knicks et les Rockets ont fait pire sur la même période.

Mais avec un Durant inspiré, Brooklyn a pris jusqu’à 16 points d’avance. Insuffisant pour venir à bout de la meilleure équipe à l’Est. Miami a réagi en seconde période, en s’appuyant sur sa défense et sur Bam Adebayo dans la raquette. Le pivot All-Star a compilé 30 points à 12 sur 15 aux tirs, 11 rebonds et 6 passes décisives. C’est aussi lui qui a inscrit l’un des paniers les plus importants de la partie pour donner deux possessions d’avance aux siens à 35 secondes du buzzer. Avec cette victoire, le Heat creuse l’écart sur ses poursuivants. Quant aux Nets, ils peuvent se réjouir de retrouver Kevin Durant. Les succès ne devraient pas tarder à s’accumuler à nouveau.

Le joueur : Luka Doncic en démonstration contre Golden State

Déjà déterminants lors d’une victoire récente contre les Warriors, Luka Doncic a remis ça devant Stephen Curry et ses partenaires la nuit dernière. Le maestro des Mavericks a frôle le triple-double – il lui manquait juste une passe – et ses 41 points, 10 rebonds et 9 caviars ont mené les siens à un nouveau succès (122-113). Un récital de plus pour le Slovène, excellent depuis plusieurs semaines. Sa performance a permis à Dallas de tenir bon après que Golden State soit revenu au score suite à deux paniers à trois-points consécutifs du rookie Moses Moody (104-104). Doncic et Spencer Dinwiddie (17 points) ont ensuite repris les choses en main. Vainqueurs de 8 de leurs 10 derniers matches, les joueurs texans peuvent encore espérer avoir l’avantage du terrain en playoffs.

La série : 4 défaites de suite pour les Lakers

Les Lakers vont finir par manquer le play-in à ce rythme. LeBron James (26 points) et ses coéquipiers ont encore été battus la nuit dernière. Ils ont même été humiliés par leurs rivaux et voisins des Clippers. Une lourde défaite, 111 à 132. Reggie Jackson a mené la danse avec 36 points. Les Clippers ont notamment porté l’estocade en dominant totalement le troisième quart-temps (40-18) face à des Lakers totalement perdus. Avec ce quatrième revers consécutifs, les Californiens sont désormais à portée de tir des Pelicans et des Blazers, leurs deux principaux poursuivants.

Le duel : Jayson Tatum prend le dessus sur Ja Morant

Les Celtics sont sur un nuage. Jayson Tatum aussi. La franchise du Massachussetts revient en force après une première moitié de saison délicate. Mais Boston a enchaîné 8 victoires au cours des 10 derniers matches. La dernière en date remontant donc à jeudi soir, avec un succès convaincant contre Memphis (120-107). Tatum a inscrit 37 points pour répondre aux 38 unités du phénomène Ja Morant. L’ailier All-Star en a même planté 21 dans le quatrième quart-temps. Dont 15 des 17 points marqués par les Celtics en l’espace de 4 minutes. Personne n’a pu suivre son rythme, pas même Morant. Le meneur des Grizzlies a notamment manqué d’adresse derrière l’arc (4 sur 12). Boston prend la cinquième place de la Conférence Est avec cette victoire.

La performance : Trae Young en mission contre les Bulls

Finalistes de Conférence l’an dernier, les Hawks luttent pour... le play-in cette saison. En essayant de réparer leur départ raté. Mais pour ça, ils n’ont plus vraiment le droit à l’erreur. Chaque match compte. Trae Young le sait bien. Et il joue avec cette pensée en tête, animé par un sentiment d’urgence. Le meneur All-Star est en mission et les Bulls, pourtant sur le podium à l’Est, en ont fait les frais jeudi soir. Atlanta a pris le dessus sur Chicago (130-124) avec 39 points et 13 passes décisives de Young. Il a notamment converti 7 de ses 9 tentatives à trois-points dont 2 dans les 2 dernières minutes pour conclure le succès de son équipe. Les Hawks conservent donc la dixième place à l’Est et gardent encore l’espoir de gratter un rang ou deux d’ici la fin de la saison. En revanche, les Bulls ont concédé une troisième défaite de suite et les voilà descendus sur la troisième marche du podium.

Les Français : Nicolas Batum en mode couteau suisse

Nicolas Batum a fait un peu de tout lors de ses 19 minutes passées sur le terrain jeudi soir : 6 points, 5 rebonds et 3 passes pour une victoire des Clippers dans le derby de Los Angeles. Pas de panier mais 3 passes décisives pour Killian Hayes lors de la victoire des Pistons contre les Raptors la nuit dernière.

Les résultats de la nuit en NBA

Hawks - Bulls : 130-124

Celtics - Grizzlies : 120-107

Nets - Heat : 107-113

Raptors - Pistons : 106-108

Lakers - Warriors : 122-113

Spurs - Kings : 112-115

Clippers - Lakers : 132-111

