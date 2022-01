Magic Johnson n'a pas apprécié. La légende des Los Angeles Lakers a fustigé l'attitude des joueurs de la franchise californienne après le lourd revers concédé samedi face à Denver. "En tant que fans des Lakers, nous pouvons accepter d'être surclassés, mais nous méritons mieux qu'un manque d'effort et l'absence de sentiment d'urgence", a tweeté Magic Johnson à ses 5,1 millions de followers. "Jeanie Buss, propriétaire, vous méritez mieux".

Lors de leur troisième revers de suite, les Lakers ont été battus 133-96 par les Nuggets samedi soir, ce qui constitue la deuxième plus large défaite de la carrière de la superstar LeBron James. Ce dernier, qui a marqué 25 points mais n'a réussi que deux paniers à trois points sur huit tentatives, a refusé de répondre aux journalistes après la rencontre, préférant s'excuser auprès de ses supporters plus tard sur Twitter. "#LakerNation je m'excuse et je promets que nous serons meilleurs!", a-t-il écrit dimanche.

Le meneur des Lakers Russell Westbrook a reconnu que les joueurs devaient travailler plus dur sur le parquet, tout en ajoutant que Magic Johnson ne côtoyait pas suffisamment l'équipe pour savoir ce qui se passait dans le vestiaire. "Des équipes jouent mieux que nous, c'est aussi simple que ça", a réagi Westbrook. "Magic a droit à son opinion. Et il n'est pas là tous les jours. Il n'est pas avec nous tous les jours. Il n'est pas au courant de ce qui se passe en interne avec nous et il essaie de comprendre les choses", a-t-il ajouté.

