Les deux équipes sont à égalité 1-1

Les Celtics sont persuadés de pouvoir battre n’importe quelle équipe en jouant au complet. Une confiance nourrie et renforcée après avoir dominé les Nets et les Bucks aux tours précédents. Ils n’ont pas eu la chance d’évoluer à pleine puissance lors du premier match des finales de la Conférence Est NBA, à la suite des forfaits de Marcus Smart et d’Al Horford. Résultat, ils se sont inclinés . Mais ces deux joueurs ont fait leur retour à l’occasion du Game 2 jeudi soir. Pour une issue complètement différente : une victoire éclatante, en déplacement (102-127). Avec un impact immédiat des deux revenants. Smart, surtout, a été impressionnant. Il a compilé 24 points, 9 rebonds et 12 passes, malgré une entorse du pied, tandis qu’Horford – placé sous protocole COVID-19 pendant quelques jours – a inscrit 10 points à 4 sur 4 aux tirs.