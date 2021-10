Le match : Première défaite pour Chicago, battu par New York

Premier test pour Chicago et première défaite. Après quatre victoires consécutives, les Bulls ont finalement été battus par les Knicks jeudi soir (103-104). Un choc au sommet entre deux équipes ambitieuses et armées à l’Est. Kemba Walker (21 points) et ses coéquipiers ont donc eu le dernier mot en serrant la vis en défense au retour des vestiaires. Leur défense leur a permis de prendre une dizaine de points d’avance et de se diriger vers la victoire. Mais les joueurs de Tom Thibodeau se sont fait peur. Ils ont encaissé un 12-0 dans les toutes dernières minutes, gaspillant ainsi une avance de 11 points. Le score est passé de 91-104 à 103-104 sous l’impulsion de Zach LaVine (25 points). Mais les Bulls n’ont pas su conclure.

DeMar DeRozan a eu une opportunité de faire gagner les siens sur l’ultime possession de la soirée. Ratée. La franchise de l’Illinois n’est donc pas passée loin du comeback décisif. Les Knicks ont été les premiers à prendre le dessus en début de rencontre (16-6) avant de subir le retour de Nikola Vucevic (22 points) et compagnie. Pour finalement ne mener que de deux points à la pause (53-55 pour New York). RJ Barrett (20 points) et ses coéquipiers n’ont jamais été rejoints ensuite. Les deux équipes possèdent désormais le même bilan avec 4 victoires en 5 matches.

Le joueur : Ja Morant et les Grizzlies renversent les Warriors

Silence ça pousse. Et ça pousse très, très vite du côté de Memphis. Ja Morant, deuxième choix de la draft 2019, est déjà une superstar dans cette ligue et il l’a encore démontré jeudi soir en menant les Grizzlies à une très belle victoire sur le parquet des Warriors (104-101). Après prolongation. Avec 30 points, 7 rebonds et 5 passes du jeune homme, grand artisan de la remontée fantastique des visiteurs. Ils ont compté jusqu’à 19 points de retard après un début de match supersonique des Warriors et de Stephen Curry. Mais les 18 points de Morant dans le troisième quart-temps ont permis aux Grizzlies de recoller pour finalement passer devant dans les dernières minutes (93-90).

Curry, auteur de 36 points, est resté muet dans ces moments chauds. Il n’a pas marqué une seule fois dans le quatrième quart-temps. Et ce pour le troisième match de suite ! Mais même avec un MVP froid, les Warriors ont su arracher la prolongation grâce à Damion Lee, excellent en sortie de banc (14 points). Mais insuffisant. Parce que Morant a repris le contrôle dans le temps supplémentaire. Une nouvelle performance de patron pour un joueur qui monte… et entraîne toute sa franchise dans son ascension.

La performance : Joel Embiid domine sur une jambe

Touché au genou, Joel Embiid se sent obligé de jouer pour compenser l’absence de Ben Simmons. Parce que les Sixers ont besoin de leur pivot All-Star. Il l’a encore démontré contre les Pistons en postant 30 points et 18 rebonds pour mener son équipe à la victoire (110-102). Son panier à trois-points dans la dernière minute a mis fin aux espoirs des joueurs de Detroit, revenus sur le fil après avoir compté 22 points de retard. En espérant pour Embiid et pour Philadelphia que son corps tienne le choc.

La statistique : 67

Comme le nombre de points cumulés la nuit dernière par les anciens joueurs des Lakers débarqués aux Wizards dans le cadre du transfert de Russell Westbrook vers Los Angeles. 25 (avec 13 rebonds et 5 passes) pour Montrezl Harrell et 21 chacun pour Kentavious Caldwell-Pope et Kyle Kuzma. Des soutiens très intéressants pour Bradley Beal, auteur de 27 points lors d’une belle victoire de Washington contre Atlanta (122-111). Les Wizards ont gagné 4 de leurs 5 premiers matches. Une équipe à suivre à l’Est.

L’image : Joakim Noah honoré par les Bulls

Soirée spéciale à Chicago. Les Bulls rendaient hommage à leur nouvel ambassadeur, le Français Joakim Noah, fraîchement retraité. L’ancien All-Star a été le moteur et le cœur de la franchise pendant entre 2007 et 2016. Avant de rejoindre les Knicks justement. Mais il n’a jamais été oublié dans l’Illinois, où il est toujours adulé. Les supporters des taureaux l’ont donc célébré tout au long de la partie, avec notamment des vidéos en guise d’hommages.

Les Français : Killian Hayes plus impliqué en attaque

Les Pistons font-ils enfin confiance à Killian Hayes ? Le jeune meneur français joue un peu plus de ballons en attaque, avec une influence directe sur ses statistiques : 11 tirs tentés jeudi soir. Pour 4 paniers et 9 points en plus de ses 5 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. C’est bien qu’il puisse se montrer de ce côté du terrain. Même si les Pistons ont encore perdu. Rudy Gobert a continué sur sa lancée en cumulant 16 points et 14 rebonds lors du quatrième succès consécutif du Jazz.

Victoire également pour Evan Fournier avec les Knicks, même si l’arrière tricolore a été maladroit (10 points à 4 sur 14). Frank Ntilikina a joué 14 minutes pour les Mavericks – vainqueurs des Spurs – pour finir avec 6 points et 4 rebonds.

Les résultats de la nuit

Sixers - Pistons : 110-102

Wizards - Hawks : 122-111

Bulls - Knicks : 103-104

Rockets - Jazz : 91-122

Mavericks - Spurs : 104-99

Warriors - Grizzlies : 101-104

