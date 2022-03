La mauvaise série qui prend fin : Miami gagne et retrouve sa place de leader à l’Est

Après 4 défaites consécutives , et une défense qui n’arrivait plus à contenir ses adversaires, Miami voulait rebondir face à Sacramento, 13e à l’Ouest. Et les joueurs d’Erik Spoelstra, eux, n’ont pas craqué, contrairement à Boston (voir plus bas), pour mater les Kings (123-100). Sacramento a pris le bouillon d’entrée face au Heat, qui a passé un 31-19 dans le premier acte à son adversaire.

Les Floridiens, emmenés par Jimmy Butler (27 points, 5 rebonds, 7 passes décisives) et Bam Adebayo (22 points, 15 rebonds), n’ont ensuite jamais relâché leur étreinte, pour reprendre la place de leader de la conférence Est. Un siège qui reste très disputé, puisque le Heat ne compte qu’une victoire d’avance sur Philadelphie, Milwaukee et Boston.

La mauvaise série qui continue : Sans ses stars, Golden State chute encore à Memphis

Toujours sans Stephen Curry, blessé au pied, et en l’absence de Klay Thompson et Draymond Green, les Warriors ont subi leur 3e défaite de suite, la 6e lors des 7 derniers matches, dans le choc qui les opposait à Memphis (123-95). Les Grizzlies devaient eux aussi continuer de faire sans leur star Ja Morant, mais ils s’en sont mieux sortis que les Californiens, et ont plié l’affaire en deux quart-temps, puisqu’ils menaient de 26 points à la mi-temps.

Si Jordan Poole a fini meilleur marqueur (25 points), Memphis a vu trois de ses joueurs finir à plus de 20 points (Bane, 22 points ; Brooks et Melton à 21 unités) pour glaner un cinquième succès consécutif et conforter sa deuxième place à l’Ouest. Les Grizzlies comptent désormais cinq victoires d’avance sur leurs adversaires du soir, toujours troisièmes malgré leur mauvaise passe.

Les rois du suspense : San Antonio se fait peur, Boston se fait surprendre

Une fin de match heureuse pour les uns, douloureuse pour d’autres. Dans le derby texan face à Houston, les Spurs de Greg Popovich, entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la NBA , menaient de 9 puis 13 points à l’entame du dernier quart-temps, ils ont vu les bons derniers de la conférence Ouest grappiller progressivement leur retard, jusqu’à revenir à 3 longueurs en toute fin de match. Il a fallu un ballon un peu capricieux sur un tir à 3 points à la dernière seconde de Kenyon Martin Jr. pour que les Spurs, portés par Dejounte Murray (33 points, 11 passes décisives) l’emportent (120-123).

En revanche, Boston a mal géré son money-time face à Toronto (115-112 a. p.). Sans leur duo Jaylen Brown-Jayson Tatum, les Celtics, qui ont souffert de l’absence de leur pivot Robert Williams III , ont perdu, seulement 24 heures après s’en être emparé , le trône de la conférence Est. Marcus Smart a eu beau se démener (28 points, 10 rebonds), il a vu son équipe terrassée par un Pascal Siakam en feu (40 points, 13 rebonds). Emmenés en prolongation, les Celtics ont encaissé un 7-0 dont ils ne se sont jamais relevés, et retrouvent la 4e place à l’Est.

La perf : Un triple-double et Jokic permet à Denver de s’imposer à Charlotte

Sa sixième place à l’Ouest menacée par Minnesota, qui ne compte que deux victoires de retard, Denver se devait d’enchaîner sur le parquet des Hornets pour s’accrocher à sa place en playoffs. Charlotte, neuvième à l’Est, avait aussi beaucoup à jouer et c’est donc sans surprise que les deux équipes se sont livrés un duel acharné pendant plus de deux quart-temps, avant que les Nuggets ne finissent fort dans le troisième acte pour faire la différence.

Malgré le bon soir vécu par le duo Miles Bridges (27 points, 11 rebonds) / LaMelo Ball (22 points, 6 rebonds, 11 passes décisives), Charlotte n’a pas pu résister aux coups de butoir du MVP 2021 Nikola Jokic. Le Serbe a terminé la partie sur un nouveau triple-double, le 76e de sa carrière, avec 26 points, 11 passes et 19 rebonds pour faire plier les pensionnaires du Spectrum Center. De bon augure pour les Nuggets avant de jouer Indiana puis… Minnesota, le 2 avril prochain.

Les Français : Fournier coince, Maledon brille avec le Thunder

Blessé au genou, Killian Tillie n’a pas pu participer au match entre Memphis et Golden State. En revanche, Evan Fournier a passé près de 25 minutes sur le parquet lors de la victoire – la 4e de suite -de New-York face à Chicago (109-104). Une fois de plus, l’arrière français n’a pas été en réussite (5 points à 2 sur 10 au tir), mais cela est tout de même passé pour son équipe, face à un DeMar Derozan en grande forme (37 points, 6 passes, 7 rebonds) et les Knicks continuent de croire en leurs chances d’attraper la dixième place à l’Est.

Malheureusement pour Fournier et les siens, l’actuel dixième, Atlanta ne lâche pas l’affaire, et son compatriote Timothée Luwawu-Cabarot, qui a joué une demi-heure, a participé à la belle performance collective des Hawks (six joueurs à plus de 10 points) en inscrivant 13 unités (sa meilleure performance depuis le 9 janvier), à 3/6 au tir.

La soirée a été encore plus belle pour Théo Maledon, auteur de son deuxième double-double en carrière outre-Atlantique (23 points, 10 rebonds) lors de la victoire d'Oklahoma en prolongation face à Portland (131-134). Auteur d'un 7/17 au tir dont un joli 4/9 de loin, l'ancien de l'ASVEL a également vu son compatriote Olivier Sarr se mettre en évidence. Avec à peine moins de 35 minutes de jeu, il a passé 12 points aux Trail Blazers, auquel il a ajouté 5 rebonds et 2 interceptions.

Les résultats de la nuit :

Charlotte – Denver : 109 - 113

Cleveland – Orlando : 107 - 101

Indiana – Atlanta : 123 - 132

Miami – Sacramento : 123 - 100

New-York – Chicago : 109 - 104

Toronto – Boston : 115 – 112 a. p.

Houston – San Antonio : 120 - 123

Memphis – Golden State : 123 - 95

Portland – Oklahoma City : 131-134 a. p.

