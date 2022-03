Du haut de ses 21 ans, Bones Hyland, le rookie des Nuggets, a presque éclipsé le duel de titan entre Nikola Jokic et Joel Embiid, match dans le match lors du Devener - Philadelphie (110-114) de la nuit de mardi. D'abord parce qu'il a largement participé au succès des siens : 21 points, 4 rebonds et 2 passes. Aussi parce que derrière sa présence sur le terrain se cachait une histoire incroyable : Hyland a performé devant les pompiers et un de ses amis qui l'ont sauvé, lui et une partie de sa famille, d'un incendie en 2019.

Alors qu'il est encore un adolescent, en 2019 Bones Hyland est pris au piège, avec sa famille, dans un incendie à Wilmington, dans le Delaware. Mateen, un de ses amis, qui lui se trouve en sécurité à l'extérieur, le pousse à sauter du deuxième étage avant l'arrivée des pompiers, seule solution pour se sauver. Un saut dont il ne ressort pas indemne et qui aurait pu mettre fin à sa carrière, le blessant gravement au genou droit. Bien plus grave, tous les membres de sa famille ne s'en sortent pas sain et sauf. Sa grand-mère et son cousin, même pas âgé d'un an, y laissent la vie.

Reconnaissant d'être en mesure de jouer au basket

Pour son premier match professionnel proche des siens (la rencontre s'est déroulée à Philadelphie), le natif de Wilmington a tenu à remercier ceux qui l'ont sauvé, lui et les membres de sa famille qui ont survécu. Parmi les 600 à 700 personnes invitées se trouvaient son ami Mateen et les pompiers qui ont secouru les siens soient présents. Ce qui a donné lieu a des scènes touchantes aux abords du parquet. On l'a vu près de fondre en larmes au moment de retrouver ses proches.

"Chaque fois que j'entre en jeu, je fais une croix sur la poitrine pour être reconnaissant d'être encore en mesure de jouer au basket, car les médecins m'ont dit il y a quatre ans que je ne jouerais plus jamais au basket" a confié l'intéressé après la rencontre. Et il a même fait mieux que ça, puisque devant ses invités, il a planté quatre paniers dans le money time pour faire la différence en fin de match pour les Nuggets. Il a bien mérité sa veste du Wilmington Fire Departement offerte par ses héros.

