Les Français : Nicolas Batum tranchant pour des Clippers en grande forme

Pourquoi avoir besoin de Kawhi Leonard quand Nicolas Batum porte déjà le maillot des Clippers ? L’international français a livré une superbe prestation lors de la victoire de Los Angeles contre Portland mardi soir (117-109). 22 points, quasiment tous inscrits derrière l’arc. Il a converti 6 de ses 8 tentatives à trois-points pour écœurer la défense des Blazers. Dont deux paniers primés cruciaux dans les dernières minutes. Le premier pour donner 8 points d’avance à son équipe (108-100), le second pour achever complètement Damian Lillard (27 points) et ses coéquipiers. Encore un succès convaincant pour les Angelenos, qui sont lancés sur une série de 5 victoires consécutives. Avec autant de bons joueurs et cette défense de fer, les Clippers pourraient faire très mal si Leonard revenait en cours de saison…

Ad

Rudy Gobert a contribué à la victoire du Jazz contre les Hawks en frôlant le double-double. 14 rebonds pour le pivot tricolore, mais seulement 9 points. La faute à de la maladresse sur la ligne des lancers (1 sur 4), et un temps de jeu (24 minutes) limité par ses cinq fautes. En revanche, il a encore une fois fait le boulot en défense (2 interceptions et 2 blocks). Son compatriote Timothé Luwawu-Cabarrot a joué 5 minutes pour Atlanta, sans marquer.

NBA Un Curry record plante 50 points, ça passe pour les Lakers mais pas pour les Nets HIER À 06:37

Le match : Milwaukee se reprend contre Philadelphie

Il a fallu que les Bucks affrontent une équipe encore plus diminuée que la leur pour se ressaisir. Battus à 5 reprises lors de leurs 6 derniers matches, les champions en titre se sont imposés contre les Sixers mardi soir (118-109). Et encore, ils ont été mis en difficulté par les joueurs de devoir de Philadelphie. Ces derniers se sont arrachés jusqu’au bout malgré les absences de Joel Embiid, Tobias Harris, Seth Curry ou encore Ben Simmons. C’est seulement en toute fin de rencontre que Giannis Antetokounmpo (32 points) et ses coéquipiers ont fait la différence.

Tyrese Maxey a donné un dernier avantage aux Sixers à cinq minutes de la sirène finale (101-102). Mais les Bucks ont répondu et pris le large avec trois paniers primés en l’espace de quelques possessions. Bobby Portis et Pat Connaughton, puis Grayson Allen pour sceller l’affaire à 90 secondes de la fin (114-107). Le jeune arrière a bien épaulé Antetokounmpo en inscrivant 25 points. Les Sixers ont perdu mais ils sont sortis sous les applaudissements du public, fier de ses joueurs. Cette victoire va permettre à Milwaukee de respirer un petit peu… Mais pas pour longtemps. Les Bucks affronteront les Knicks à New York dès mercredi.

L’image : Anfernee Simons décolle

Les Blazers ont perdu mais Anfernee Simons nous a offert l’action la plus spectaculaire de la soirée avec ce dunk supersonique en traversant la raquette adverse.

Les résultats de la nuit en NBA

Jazz - Hawks : 110-98

Sixers - Bucks : 109-118

Clippers - Blazers : 117-109

NBA Adresse en berne, nouveaux ballons coupables : et si c'était la fin de l'orgie offensive ? HIER À 22:55