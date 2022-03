Le joueur : Nikola Jokic monstrueux, Denver s’en sort en prolongation

Le dossier de candidature de Nikola Jokic pour un second MVP consécutif s’alourdit à chaque fois que le pivot serbe foule un parquet. Parce que ses performances viennent rappeler sans cesse à quel point il est fort et précieux pour ses Nuggets. Il a carrément livré un récital contre les Pelicans la nuit dernière. Une "masterclass" avec 46 points, 12 rebonds et 11 passes au compteur pour finalement mener les siens à la victoire (138-130). Malgré les 30 points de Brandon Ingram en face.

Denver a tout de même eu besoin d’une prolongation pour l’emporter. Et c’est justement Jokic qui a arraché les cinq minutes supplémentaires en convertissant deux lancers-francs à 3 secondes du buzzer. Il a même volé un ballon dans la foulée pour offrir le panier de la gagne à Jeff Green mais ce dernier a manqué sa tentative. Alors la superstar a pris les choses en main. 30 points inscrits en cumulé sur le quatrième quart-temps et la prolongation. Un panier à trois-points décisif pour la gagne. Un vrai match de patron. De MVP.

Le match : Khris Middleton et Jrue Holiday sauvent les Bucks contre des Suns coriaces

Décidément, ces Suns sont coriaces. Même sans Chris Paul et Devin Booker, la meilleure équipe de la NBA cette saison fait de la résistance. Les Bucks étaient pourtant au complet dimanche soir et ils ont eu toutes les peines du monde à se défaire des joueurs de Monty Williams. Khris Middleton et Jrue Holiday ont fini par faire la différence alors que Giannis Antetokounmpo (19 points, 13 rebonds, 6 passes) a été limité à 31 minutes avant de sortir pour 6 fautes. Milwaukee a donc battu Phoenix (132-122) en prenant le dessus sur le fil.

Middleton a fait son meilleur match de la saison en inscrivant 44 points à 16 sur 27 aux tirs. Il a surtout marqué 16 points dans le quatrième quart-temps. Jrue Holiday en a ajouté 17 (sur ses 24 unités) dans le money time. Les Bucks ont notamment terminé sur un 12-1 dans les 3 dernières minutes pour s’imposer de justesse. La quatrième victoire de suite pour la franchise du Wisconsin, qui a notamment battu Miami et Chicago ces derniers jours. Elle occupe la troisième place de la Conférence Est.

La performance : Débuts réussis pour Kristaps Porzingis avec les Wizards

Plusieurs semaines après son transfert de Dallas à Washington, Kristaps Porzingis a finalement joué son premier match avec sa nouvelle équipe. Et ça valait le coup d’attendre. Le Letton a été décisif lors de la victoire des Wizards contre les Pacers (133-123) en inscrivant 25 points en seulement 21 minutes. Il a même terminé meilleur marqueur de son équipe. Gêné par son genou depuis la fin janvier, il espère désormais se remettre progressivement dans le bain pour bien finir la saison dans la capitale fédérale.

Les rookies : Evan Mobley et Scottie Barnes font le show

Un duel entre deux sérieux prétendants au trophée de ROY mais surtout deux joueurs d'avenir déjà essentiels pour leur franchise dès leur première saison dans la ligue. Evan Mobley et Scottie Barnes ont fait très bonne impression dimanche soir. Le premier nommé est reparti avec la victoire (104-96 pour Cleveland) en compilant 20 points et 17 rebonds. Mais le second n'a pas démérité avec 19 points, 12 rebonds et 6 passes. Ces deux-là n'ont pas fini de nous impressionner.

L’image : Brandon Ingram marque un panier absurde

Allez, balance !

Les Français : Olivier Sarr monte en puissance

Un double-double classique pour Rudy Gobert, auteur de 12 points et 17 rebonds lors de la victoire du Jazz contre le Thunder (116-103). En face, Olivier Sarr a été très bon en compilant 11 points et 9 rebonds en sortie de banc. Le jeune intérieur français continue de s’illustrer à Oklahoma City. Son compatriote et coéquipier Théo Maledon a lui marqué 7 points. Même totaux pour Evan Fournier (Knicks) et Nicolas Batum (Clippers) lors du match gagné par New York contre Los Angeles.

Les résultats de la nuit en NBA

Celtics - Nets : 126-120

Bucks - Suns : 132-122

Wizards - Pacers : 133-123

Rockets - Grizzlies : 123-112

Thunder - Jazz : 103-116

Cavaliers - Raptors : 104-96

Nuggets - Pelicans : 138-130

Clippers - Knicks : 93-116

