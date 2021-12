Le match : Les Warriors s’imposent mais Stephen Curry n’a pas fait sauter les compteurs

Stephen Curry s’est fixé un objectif : dépasser Ray Allen au classement des joueurs les plus prolifiques à trois-points en carrière devant le public du Chase Center de San Francisco. Son public. Avec un objectif chiffré très précis, à savoir 16 paniers à trois-points d’un coup pour doubler l’ancien All-Star. 16 paniers à trois-points sur un match, personne ne l’a jamais fait en NBA. Le record est de 14 et il appartient à Klay Thompson. Mais Curry a essayé, mercredi soir, contre les Blazers. En vain. Il en a tenté 17, pour "seulement" 6 paniers inscrits derrière l’arc. Mais ça n’a pas empêché les Warriors de s’imposer (104-94).

Sans vraiment forcer leur talent, en faisant la différence en deuxième mi-temps après avoir abreuver Curry en ballons en première, les joueurs de Steve Kerr sont allés chercher la victoire contre un adversaire privé de ses deux meilleurs joueurs. Le meneur de Golden State a terminé avec 22 points. 20 points pour Jordan Poole et 15 pour Otto Porter Jr en sortie de banc. Et déjà 21 succès en 25 matches pour les Californiens. Ils vont désormais jouer trois matches de suite à l’extérieur. Steph va sans doute battre le record de Ray Allen loin de ses terres.

Le joueur : Nikola Jokic sauve les Nuggets contre les Pelicans

Denver souffre cette saison. La franchise du Colorado restait par exemple sur 8 défaites lors de ses 10 derniers matches avant d’affronter New Orleans mercredi soir. Et les Nuggets ont évité un nouveau revers embarrassant en s’imposant après prolongation contre le dernier à l’Ouest (120-114). Ils peuvent remercier Nikola Jokic. Le MVP qui surnage au milieu du marasme. Ses 39 points ont mené les siens à la victoire. Avec même un triple-double au compteur (11 rebonds, 11 passes). Une performance de superstar nécessaire pour se défaire de Jonas Valanciunas (27 points) et ses coéquipiers.

Les Pelicans ont poussé les Nuggets dans leurs derniers retranchements. Avec encore 5 points d’avance suite à un panier primé de Devonte Graham à 2 minutes 32 de la sirène (98-103). Jokic a inscrit 4 des 7 points suivants pour arracher la prolongation. Il a frappé encore plus fort dans le temps supplémentaire. 11 des 15 points des Nuggets sont à mettre à son actif. C’est plus que l’ensemble de l’équipe de New Orleans (9) sur ces 5 minutes. Denver retrouve un bilan équilibré avec cette victoire : 12-12.

La série : 7 victoires de suite pour Houston !

Et ça continue. Déjà auteurs d’une performance absolument inédite dans l’Histoire du sport US en enchaînant 6 victoires de suite après avoir perdu 15 matches d’affilée, les Rockets ont poussé la série jusqu’à 7 en battant les Nets mercredi soir (114-104). Les New-yorkais n’ont pas pu compter sur Kevin Durant et LaMarcus Aldridge, laissés au repos. En leur absence, James Harden s’est retrouvé aux commandes devant son ancien public à Houston. Hué à son introduction dans la salle et au début du match, il a été chaudement ovationné après la diffusion d’une vidéo en son honneur en cours de partie. En revanche, sur le terrain, il s’est troué : 24 points, mais à 4 sur 16 aux tirs.

Les Rockets ont pris le dessus assez tôt dans la partie, avec par exemple 15 points d’avance à la pause (67-52). Puis 17 à l’entame du quatrième quart-temps. Les Nets ont fini par recoller mais sans vraiment inquiéter leurs adversaires. Eric Gordon a inscrit 21 points et Garrison Matthews en a ajouté 19.

La performance : Luka Doncic et les Mavericks stoppent les Grizzlies

5 victoires de suite sans jamais être mené au score. Memphis frappe fort en ce moment. Une belle série qui est tombée la nuit dernière. Les Mavericks ont battu les Grizzlies (104-96) sous l’impulsion d’un bon Luka Doncic. Le Slovène a compilé 26 points, 8 rebonds et 7 passes décisives. Dallas a fait la différence sur le tard, avec notamment un 7-0 passé dans les dernières minutes pour prendre 14 points d’avance (100-86). Cette victoire relance un peu la franchise texane, à la peine ces derniers temps.

La surprise : Même diminué, Miami s’impose contre Milwaukee

Pas de Jimmy Butler ni de Bam Adebayo pour le Heat la nuit dernière. Et pourtant, les Floridiens ont décroché une belle victoire contre les Bucks (113-104) sous l’impulsion des 28 points de Caleb Martin. Kyle Lowry a ajouté 22 points et 13 passes décisives. Giannis Antetokounmpo a manqué de tranchant pour Milwaukee : seulement 13 points à 4 sur 13 pour le double-MVP. Les Bucks restent troisièmes à l’Est mais ils n’ont plus qu’une victoire d’avance sur Miami.

Le panier : Kyle Kuzma achève les Pistons à 6 dixièmes du buzzer

Les Pistons ont chèrement vendu leur peau. Mais au final, la plus mauvaise équipe de la ligue en termes de bilan s’est inclinée contre les Wizards en prolongation mercredi soir (116-119). Un match décidé sur une ultime possession conclue par un panier décisif de Kyle Kuzma à trois-points à six dixièmes du buzzer.

Washington s’accroche à sa cinquième place à l’Est avec cette victoire. Detroit enchaîne la une dixième défaite de suite. La franchise du Michigan n’a plus gagné depuis le 17 novembre dernier.

Les Français : Double-double solide pour Rudy Gobert

13 points et 10 rebonds pour Rudy Gobert, qui n’a pas eu à forcer son talent lors de la victoire écrasante du Jazz contre les Wolves (32 points d’écart). Evan Fournier et les Knicks continuent de grincer des dents. L’arrière tricolore a inscrit 7 points (2 sur 6 aux tirs) lors d’une large défaite des New-yorkais à Indiana. Petit match aussi pour Killian Hayes avec seulement 4 points et 1 passes au compteur en 21 minutes de jeu. 6 points en 19 minutes pour Killian Tillie.

L'image : Obi Toppin s'est cru au Slam Dunk Contest

Impressionnant.

Les résultats de la nuit en NBA

Hornets - Sixers : 106-110

Cavaliers - Bulls : 115-92

Pistons - Wizards : 116-119

Pacers - Knicks : 122-102

Heat - Bucks : 113-104

Raptors - Thunder : 109-110

Rockets - Nets : 114-104

Grizzlies - Mavericks : 96-104

Timberwolves - Jazz : 104-136

Pelicans - Nuggets : 114-120

Warriors - Trail Blazers : 104-94

Kings - Magic : 142-130

Clippers - Celtics : 114-111

