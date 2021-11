Le pivot français Rudy Gobert, qui risquait une suspension au lendemain de son altercation avec l'intérieur Myles Turner, lors de la défaite de Utah contre Indiana, a finalement écopé d'une amende de 35 000 dollars vendredi de la part de la NBA.

A quatre minutes de la fin du match remporté par les Pacers chez le Jazz, Gobert, frustré de s'être fait contrer à la limite de la régularité par Turner, l'avait attrapé dans sa chute par le short. Tombé à son tour, l'Américain s'est vengé en se relevant, en poussant le Français dans le dos, qui s'est retourné et a plaqué les bras de son rival. Un corps à corps, au terme duquel aucun coup n'a été porté. Ce qui explique la clémence de la NBA dans ses sanctions.

Ad

"Gobert, qui a fait tomber Turner au sol et a provoqué une altercation pour laquelle il a reçu sa deuxième faute technique du match et a été exclu, a reçu une amende de 35 000 dollars", a synthétisé l'instance. Après les faits, le triple meilleur défenseur de la ligue avait dédramatisé, assurant qu'il ne se battrait "jamais sur le terrain".

NBA Gobert, défenseur, mais pas que : "C’est à moi de m’imposer, d’arrêter d’attendre" 20/10/2021 À 12:56

Turner également épargné

"Turner a lui écopé d'une amende de 25 000 dollars pour avoir aggravé l'altercation en poussant Gobert, ce qui lui a valu une faute technique et d'être exclu", a expliqué la ligue.

Les joueurs du Jazz, Joe Ingles et Donovan Mitchell, également renvoyés au vestiaire après la mêlée qui s'est formée pour séparer Gobert et Turner, ont aussi été sanctionnés financièrement Le premier devra s'acquitter d'une amende de 30 000 dollars pour avoir poussé dans son élan un des arbitres, lorsqu'il a couru vers le lieu de l'escarmouche. Le second a lui écopé d'une amende de 20 000 dollars pour avoir son attitude lors de l'incident, en provoquant verbalement un adversaire.

NBA Carlisle signe son retour chez les Pacers 24/06/2021 À 21:53