Le match : Les Clippers prend le dessus sur le Heat

Encore un très beau match disputé, encore un quatrième quart-temps très engagé et encore une victoire pour les Clippers. La sixième de suite. Cette fois-ci contre le Heat (112-109). Et voilà que Los Angeles continue sa remontée à l’Ouest tout en faisant forte impression. Les Californiens ont beau être privés de Kawhi Leonard, ils peuvent toujours compter sur Paul George. S’il y a bien un joueur à remercier et à mettre en avant après le succès contre Miami, c’est lui. L’ailier All-Star a excellé des deux côtés du parquet dans les dernières minutes, très disputées, de la partie jeudi soir.

Auteur de 27 points, "PG" a aussi inscrit plusieurs paniers importants dans le money time. Un layup et un tir à mi-distance à la suite pour donner de l’air aux siens (97-88). Mais aussi un autre panier difficile, à plus de cinq mètres, après que Miami soit revenu à quatre longueurs (99-93). Ou encore un trois-points assassin à moins de 3 minutes du buzzer (105-98). Mais George a aussi fait la différence en provoquant un passage en force et en s’arrachant constamment en défense.

Le Heat a débuté la rencontre en trombe avec un premier quart-temps magistrale en termes d’adresse : 68% de réussite et un premier avantage de 15 points (25-40) grâce à un Bam Adebayo déchaîné (auteur de 19 de ses 30 points). Mais les Floridiens se sont nettement calmés ensuite. Ils ont subi pendant tout le reste de la partie. Jusqu’au réveil de Kyle Lowry dans le quatrième quart-temps. Le meneur All-Star a inscrit 21 de ses 25 points dans les douze dernières minutes. Il a ramené le Heat à lui tout seul ou presque ! Mais quand Miami a eu l’occasion de passer devant, justement après une interception de Lowry, le vétéran a servi Duncan Robinson, seul derrière l’arc. Ce dernier, déjà maladroit pendant tout le match, a raté le tir décisif. Les joueurs d’Erik Spoelstra ont eu une ultime tentative pour arracher la prolongation sur une remise en jeu à 4 secondes de la sirène mais Nicolas Batum a intercepté la passe de PJ Tucker. Les Clippers pointent désormais à 7-4 après avoir commencé à 1-4.

Le joueur : Fred VanVleet, 32 points et le panier pour la gagne

Les Raptors ont décroché la victoire sur le parquet des Sixers jeudi soir (115-109). Avec un homme pour faire la différence : Fred VanVleet. Le meneur de Toronto a inscrit 32 points tout en prenant 6 rebonds et en distribuant 7 passes décisives. C’est surtout lui qui a plié la partie avec un panier à trois-points crucial à 23 secondes de la sirène.

Un deuxième trois-points consécutif pour les Raptors. En effet, Gary Trent Jr (20 points) en a planté un quelques instants auparavant pour donner l’avantage à son équipe. Les performances de VanVleet et Trent ont fait du bien à l’équipe canadienne, malmenée par Tyrese Maxey (33 points - son deuxième match de suite à plus de 30 points). Le jeune arrière de Philadelphie a encore été excellent pour mener les siens en l’absence de Joel Embiid. Mais la victoire revient donc à la franchise de l’Ontario, qui reste au-dessus des 50% de victoires (7-6).

La performance : Les Pacers infligent au Jazz leur première défaite à Utah

Le public du Jazz est considéré comme l’un des plus bouillants de tout le pays. Et il est traditionnellement très difficile d’aller gagner à Salt Lake City. Les Pacers ont donc réalisé un petit exploit en s’imposant dans l’Utah jeudi soir (111-100). Malcolm Brogdon a été le principal artisan de ce succès avec 30 points au compteur mais aussi 9 rebonds. Malgré la présence de Rudy Gobert (19 points, 11 rebonds) en face, les joueurs d’Indiana ont fait mal à leurs adversaires dans la peinture. C’est en multipliant les rebonds offensifs qu’ils ont pris le large dans le deuxième quart-temps. Tout en limitant le Jazz à quatre petits paniers dans les six dernières minutes de la première mi-temps (60-51 à la pause).

Gobert a inscrit 11 points dans le troisième quart temps pour ramener les siens au contact. Avec notamment un 9-0 passé pour recoller à trois longueurs (74-71). Mais Brogdon et Myles Turner ont répondu avec des paniers primés. Utah n’est jamais revenu par la suite. Une belle victoire pour Indiana, justement à la recherche d’un match référence après un début de saison délicat.

Les Français : Rudy Gobert brillant puis expulsé

Auteur de 19 points et 11 rebonds, Rudy Gobert a livré une belle prestation contre les Pacers. Sauf qu’il a voulu se faire justice lui-même après avoir été poussé dans le dos par Myles Turner. Le Français a attrapé le pivot américain en essayant de le plaquer au sol. Plusieurs joueurs se sont précipités dans la mêlée, amenant ainsi à un début d’altercation générale. Turner et Gobert ont tous les deux été éjectés par les arbitres, de même que Donovan Mitchell et Joe Ingles.

Nicolas Batum s'est montré décisif pour les Clippers. Notamment en défense. Il a volé le dernier ballon sur une ultime remise en jeu du Heat pour assurer le succès des siens. L'ailier a terminé avec 6 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 3 contres.

Les résultats de la nuit en NBA

Jazz - Pacers : 100-111

Sixers - Raptors : 109-115

Clippers - Heat : 112-109

