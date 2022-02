Le joueur : Giannis Antetokounmpo, 21 tirs, 50 points

Il y a des soirs où Giannis Antetokounmpo est juste injouable. Une version moderne de Wilt Chamberlain, les statistiques et les records absurdes en moins. Et encore, il s’est montré à la hauteur de la légende NBA en réussissant une performance exceptionnelle la nuit dernière. Le double MVP a sorti son meilleur match de la saison en plantant 50 points contre les Pacers, avec évidemment la victoire en prime pour les Bucks (128-119).

Mais le plus marquant, ce n’est finalement pas son nombre de points mais plutôt l’efficacité avec laquelle il a détruit la défense d’Indiana. Antetokounmpo n’a pris que 21 tirs, pour 17 paniers. Seuls Karl Malone et… Chamberlain, ont un jour atteint un tel palier tout en étant à plus de 80% de réussite aux tirs. Le Grec a ajouté 14 rebonds. Surtout, Milwaukee a retrouvé le chemin de la victoire après deux défaites de 10 points ou plus. Les Bucks sont encore à la lutte pour la première place à l’Est - ils sont troisièmes - et ils vont avoir besoin d’un grand Giannis. Ils peuvent compter sur lui.

Le match : Les Celtics corrigent les Sixers sous les yeux de James Harden

James Harden attend d’être remis sur pied pour faire ses débuts avec les Sixers, franchise qu’il a rejoint le soir de la trade deadline. Et ce qu’il a vu mardi soir va peut-être lui faire prendre conscience du chemin qu’il reste à accomplir pour faire de Philadelphie un vrai concurrent au titre. L’équipe de Pennsylvanie a pris une belle claque contre Boston : une défaite de 48 points (87-135) avec une domination totale de Jaylen Brown et de ses coéquipiers. Ce dernier a inscrit 26 de ses 29 points en première mi-temps. De quoi donner déjà 27 points d’avance aux Celtics à la pause.

Les C's ne se sont même pas arrêtés là. Ils ont continué à dérouler leur jeu pour écraser leurs adversaires. Même Joel Embiid est resté sans solution - 19 points à 3 sur 9 aux tirs - contre l’équipe la plus en forme du moment en NBA. En effet, Boston a enchaîné là sa neuvième victoire de suite et revient à hauteur de Philadelphie au classement. Les Celtics, sixièmes, ont gagné le même nombre de match que les Sixers mais ils comptent deux revers de plus.

La série : 6 victoires de suite pour les Suns

Sans faire de bruit, les Suns continuent de dominer leurs adversaires soir après soir. Les Clippers ont eu le mérite de vendre chèrement leur peau mardi mais ils sont finalement tombés contre la meilleure équipe de la ligue (103-96). La franchise de l’Arizona s’est détachée dans les dernières minutes, comme souvent, avec un excellent Chris Paul à la baguette. Le meneur vétéran a compilé 17 points et 14 passes décisives. Son partenaire Devin Booker a ajouté 26 points. C’est la sixième victoire de suite pour Phoenix, plus que jamais en tête de la NBA (47-10).

La performance : Trae Young allume la défense des Cavaliers

Duel de jeunes meneurs All-Star à Atlanta. Opposé à Darius Garland, Trae Young est sorti vainqueur en marquant 41 points (contre 30 pour son adversaire direct) pour mener les Hawks à la victoire contre les Cavaliers (124-116). Un carton offensif nécessaire contre l’une des meilleures équipes de la Conférence Est. Young et ses partenaires ont ainsi mis fin à deux défaites consécutives. Ils occupent toujours la dixième place de la Conférence Est.

Les Français : Très belle performance de Nicolas Batum

Les Clippers ont perdu mais Nicolas Batum n’a pas démérité contre les Suns. Il a inscrit 18 points à 7 sur 14 aux tirs dont 4 sur 8 à trois-points. Le vétéran a aussi capté 7 rebonds et bloqué 2 tirs.

Les résultats de la nuit en NBA

Hawks - Cavaliers : 124-116

Heat - Mavericks : 99-107

Sixers - Celtics : 87-135

Bucks - Pacers : 128-119

Timberwolves - Hornets : 126-120

Pelicans - Grizzlies : 109-121

Suns - Clippers : 103-96



