Nina Westbrook a décidé de dire stop. Lassée, usée par les critiques trop virulentes à l'encontre de son mari, la compagne de Russell Westbrook, le joueur des Lakers, n'avait pas hésité à répondre directement au journaliste de Fox Sports Skip Bayless il y a quelques jours sur Twitter. Si ce dernier s'est défendu en expliquant affirmer "seulement la vérité selon lui", Nina Westbrook lui a rétorqué que certains propos engagent "un certain niveau de responsabilité".

"Si vous êtes une personnalité publique, vous êtes responsable du type d’exemple que vous donnez. Malheureusement, vous devez garder à l’esprit les conséquences de votre comportement", déplorait-elle, parlant d'un "harcèlement quotidien", recevant même des "obscénités" et "des menaces de mort". "Humilier quelqu’un pour quelque raison que ce soit n’est jamais la solution", pouvait-on encore lire dans son message.

Nous sommes arrivés à un point où ça (les critiques, NDLR) leur pèse vraiment. Pour moi, c’est malheureux parce que ce n’est qu’un jeu, a-t-il tout d'abord expliqué Quand ça touche le basket, je ne me préoccupe pas des critiques sur les tirs ratés, mais quand mon nom est sali, ça devient un problème. Je m’en fichais dans le passé parce que ça ne me dérangeait pas." Avant qu'une scène ne le marque particulièrement. Face à la polémique entre sa femme et Bayless, Russell Westbrook a tenu à soutenir publiquement son épouse et ainsi défendre sa famille. "(les critiques, NDLR), a-t-il tout d'abord expliqué après la défaite face aux Spurs (...)" Avant qu'une scène ne le marque particulièrement.

"Ma femme était à une réunion parents/profs pour mon fils et l’enseignant a dit que Noah (son fils de 4 ans, NDLR) est si fier de son nom de famille, qu’il l’écrit partout, qu’il dit à tout le monde qu’il s’appelle Westbrook. Donc ça m’a frappé et je me suis dit que je ne peux plus autoriser les gens, par exemple à m’appeler Westbrick. Pour moi, c’est salir mon nom et mon héritage, pour mes enfants. C’est un nom qui veut dire beaucoup, pas seulement pour moi mais également pour ma femme, ma mère ou mon père, ceux qui m’ont conduit jusqu’ici", a-t-il confié, très affecté par les critiques dont il fait l'objet.

