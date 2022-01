Après trois défaites consécutives au Madison Square Garden, les New York Knicks se sont relancés dans leur salle en dominant les Los Angeles Clippers (110-102) grâce à RJ Barrett et Julius Randle. L'ailier canadien a porté son équipe offensivement (28 points à 9/24 au tir), bien aidé par le leader offensif désigné des New-Yorkais Julius Randle, qui a moins scoré mais a été plus efficace (24 pts, 8/15).

Les deux joueurs ont montré la voie à leurs coéquipiers dès le début du match, marquant dix points chacun lors du premier quart-temps, où les Knicks ont fait pleuvoir les tirs primés (huit, à 72,7% de réussite). En face, les Clippers n'étaient pas en reste (six sur dix). L'adresse exceptionnelle des Knicks est ensuite un peu retombée (44%), mais ils ont continué à trouver des solutions offensives, malgré l'ajustement tactique des Californiens, qui ont systématiquement doublé leur défense sur Julius Randle en deuxième période, souvent avec succès.

Mais les Clips, neuvièmes de la conférence Ouest, étaient trop limités, toujours privés de leurs deux meilleurs joueurs, Paul George et Kawhi Leonard, malgré le bon match de leur meneur Reggie Jackson (26 pts, 10/18). Pour eux, le "road trip" sera très compliqué, avec des matches à venir contre les Washington Wizards, l'Orlando Magic, le Miami Heat, les Charlotte Hornets puis les Indiana Pacers. Pour les Knicks en revanche, toujours englués à la onzième place de la conférence Est, cette victoire est salvatrice.

