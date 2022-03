Le match : Luka Doncic et Spencer Dinwiddie font plier les Nets au buzzer

Pour la deuxième fois en quelques jours, les Mavericks se sont retrouvés avec une ultime possession pour la gagne. Luka Doncic est évidemment désigné pour prendre ses responsabilités dans ces moments-là. Ses adversaires le savent. Mais s’ils font le choix de le serrer de près pour l’empêcher de tirer, le Slovène s’est trouvé un lieutenant de luxe à qui il n’hésite pas à lâcher le ballon : Spencer Dinwiddie.

Son nouveau coéquipier, arrivé à Dallas mi-février, a planté un panier salvateur à la sirène pour permettre à l’équipe texane de s’imposer sur le fil à Brooklyn, mercredi (111-113). Son deuxième tir à trois-points décisif après celui contre Boston lors du dernier match, et le premier "buzzer beater" de sa carrière. Avec à chaque fois une passe de sa superstar à l’origine de l’action.

Le tandem a déjà pris ses marques et il fait la différence pour les Mavericks. Doncic a compilé 37 points, 9 rebonds et 9 passes décisives, une nouvelle prestation digne d’un MVP. Il n’est pas vraiment dans la course au trophée mais le jeune homme (23 ans) est vraiment sur une série de performances étincelantes depuis plusieurs semaines. Dinwiddie a inscrit 22 points, dont 15 dans le quatrième quart-temps. Dans son sillage, les joueurs de Jason Kidd ont réussi une belle remontée, en effaçant un déficit de 12 points dans les 12 dernières minutes pour s’imposer à la sirène.

Kevin Durant, orphelin de Kyrie Irving puisque les Nets ont joué à domicile, a marqué 23 points (avec 10 passes) dont un panier lointain qui a donné 1 point d’avance à son équipe à 10 secondes de la fin. Puis Doncic et Dinwiddie sont passés par là. Ce duo n’a pas fini de faire trembler en NBA.

Le joueur : Joel Embiid s’offre les Cavaliers pour son anniversaire

Incertain pour la rencontre en raison de douleurs au dos, Joel Embiid n’a finalement montré aucun signe de faiblesse ou de gêne au moment d’affronter les Cavaliers, mercredi soir. L’intérieur des Sixers a fêté ses 28 ans avec une victoire serrée contre un concurrent direct (114-118) et une belle performance en prime : 35 points et 17 rebonds.

Un double-double de costaud nécessaire pour venir à bout de l'équipe de la franchise de l’Ohio. Bien que menés de 17 points au en première période, Darius Garland (22 points, 7 passes) et ses coéquipiers n’ont pas lâché. Ils ont passé un 10-0 au cours du troisième quart-temps pour finalement reprendre les devants (90-85). Mais les Sixers d’Embiid et de James Harden (21 points, 11 passes) ont fini fort pour aller chercher cette victoire. Ils sont troisièmes à l’Est.

Joël Embiid, tout sourire, enlace James Harden : le duo débute par un large succès, face aux Timberwolves - 25/02/2022 Crédit: Getty Images

La performance : Karl-Anthony Towns et les Timberwolves dominent les Lakers

Absents des playoffs depuis 2017, les Timberwolves sont aujourd’hui un concurrent direct pour les Lakers et peut-être même potentiellement un adversaire qu’ils retrouveront lors d’un match couperet pour la qualification d’ici quelques semaines. Les deux équipes ne boxent pas dans la même catégorie pour autant. Et Karl-Anthony Towns et ses partenaires l’ont rappelé en s’imposant nettement contre les Californiens mercredi soir (124-104).

Auteur de 16 de ses 30 points dans le money time, l’intérieur All-Star s’est même permis de se moquer de Russell Westbrook après un airball de ce dernier. KAT, qui a pris le rebond, a fait mine de chercher la balle. C’est symptomatique de l’impression laissée par les Lakers, complètement en-dedans cette saison, auprès de leurs adversaires.

Gêné par son genou mais en quête de points pour se rapprocher un peu plus de Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James a fini avec 19 unités à 8 sur 21 aux tirs. Même lui ne peut plus rien faire pour sauver cette équipe qui affiche désormais un bilan de 29 victoires en… 69 matches. Il n’avait plus connu ça depuis sa première saison dans la ligue. Les Lakers restent cependant encore en course pour accrocher le play-in en disposant de la neuvième place à l’Ouest, tout comme les Wolves, septièmes.

La blessure : Stephen Curry touché au pied

Mauvaise nouvelle pour les Warriors. Ils ont peut-être perdu plus qu’un match en s’inclinant contre les Celtics la nuit dernière (88-110). En effet, Stephen Curry a été contraint de quitter le parquet prématurément, en boitant, après s’être blessé au pied. Il s’est fait mal en tombant lorsque Marcus Smart l’a fait trébucher en se jetant pour récupérer une balle au sol. Un geste que Steve Kerr n’a pas apprécié, et le coach de Golden State l’a d’ailleurs fait savoir à l’arrière de Boston. Curry a passé des tests pour déterminer la nature de sa blessure et son équipe attend encore les résultats. En attendant, elle croise les doigts.

La stat : 25

Comme le nombre de points inscrits par Donovan Mitchell dans le troisième quart-temps. Une éruption offensive qui a mené le Jazz à la victoire contre les Bulls (125-110) avec 37 points de la superstar.

Le panier : Lonnie Walker IV sauve les Spurs in-extremis

Ce n’est pas au buzzer mais Lonnie Walker IV a marqué un panier à trois-points plein de sang-froid pour la gagne.

Les Français : Rudy Gobert choppe 20 rebonds

Rudy Gobert est une superstar dans son rôle. Et les Bulls n’ont rien pu faire face à la taille du pivot du Jazz, auteur de 14 points et de 4 contres en plus de ses 20 rebonds mercredi soir. Un double-double massif de plus pour le natif de Saint-Quentin. Au Thunder, Théo Maledon retrouve de plus en plus de sensations. Laissé pour compte pendant la première moitié de la saison, le sophomore revient bien depuis la blessure du rookie Josh Giddey. Il passe de plus en plus de temps sur les terrains - 25 minutes la nuit dernière - et ça influe évidemment sur ses performances. Il a fini avec 8 points et 8 passes décisives contre les Spurs. Olivier Sarr a aussi inscrit 8 points. En revanche, ils n’ont pas pu empêcher la courte défaite d’Oklahoma City. 8 points aussi pour Nicolas Batum avec les Clippers.

Belle sortie d’Evan Fournier à l’occasion d’une victoire facile des Knicks contre les Trail Blazers. Le Français a marqué 14 points en plus de ses 6 passes décisives, le tout en 28 minutes. Timothé Luwawu-Cabarrot reprend peu à peu quelques minutes dans la rotation des Hawks. Il a joué 10 minutes, le temps d’inscrire 5 points malgré la défaite de son équipe contre les Hornets.

Les résultats de la nuit en NBA

Hornets - Hawks : 116-106

Cavaliers - Sixers : 114-118

Wizards - Nuggets : 109-127

Nets - Mavericks : 111-113

Knicks - Trail Blazers : 128-98

Rockets - Suns : 112-129

Timberwolves - Lakers : 104-124

Spurs - Thunder : 122-120

Jazz - Bulls : 125-110

Kings - Bucks : 126-135

Warriors - Celtics : 88-110

Clippers - Raptors : 100-103

