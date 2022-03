Il est "The next big thing" à qui l’on devrait décoller l’étiquette de "next" assez rapidement. Dès maintenant, même. Ja Morant, meneur fluet (1,91m pour 79 kilos) aux qualités athlétiques assez inimaginables et au shoot longue distance largement perfectible, fait souffler un vent de révolution sur la Ligue. Titulaire All-Star à Cleveland, leader de la jeunesse galopante des Memphis Grizzlies et, désormais, bien ancré dans la discussion pour le titre de MVP, Morant grille les étapes. A 22 ans, seulement.

Choisi derrière Zion Williamson lors de la draft 2019, élu Rookie de l’année en 2020, Ja Morant a pris l’envol que l’on imaginait pour Zion. Or, les pépins physiques et l’investissement relatif de Zion couplés à l’impact et au talent de Morant ont modifié les trajectoires des deux hommes, laissant craindre le pire pour l’intérieur de New Orleans et le meilleur pour le meneur de Memphis, dans un lointain remake du duel avorté Greg Oden - Kevin Durant.

De l'utile et de l'agréable

Huitième homme de l’histoire à réussir un triple double lors de la March Madness (17 points, 16 assists et 11 rebonds contre Marquette au premier tour 2019), le premier depuis 2012 et un certain Draymond Green, Morant n’était pas arrivé à l’université avec une étiquette sur le râble. Il a rattrapé le temps perdu. A Murray State. Et, évidemment, à Memphis.

Cette saison, Morant a la bonne idée d’allier l’utile à l’agréable. Morant a sans doute réussi le contre de la décennie face aux Lakers, au terme d’une action qui donne une idée assez précise de ses qualités physiques. Impulsion à deux pieds, les doigts à 3,60 mètres du plancher des vaches et un contre que l’on avait déjà vu dans NBA Jam, moins sur les parquets.

Morant enchaîne les highlights toutes les semaines. Le dernier en date ? Ce shoot au buzzer réussi lundi face aux Spurs, à quatre dixièmes de la mi-temps. Cerise sur le gâteau d’une soirée réussie dans des proportions exceptionnelles.

52 points à 22/30 (dont 4/4 à trois points), Ja Morant a fait plier les Spurs et, déjà auteur avant ce match de trois des cinq meilleures performances offensives de Memphis (dont un record personnel à 46 unités le match précédent), le meneur est allé s’asseoir tout en haut de cette hiérarchie.

Anguille capable de se faufiler à loisir dans les raquettes de la Ligue, Ja a du Derrick Rose en lui, en moins musculeux et, espérons-le, plus solide. Peut-il, désormais, imiter le meneur de Chicago, sacré MVP en 2011, à 22 ans également ? Il est dans la course, assurément. Et, depuis le début de la semaine, des voix s’élèvent pour donner corps à sa candidature, tel Allen Iverson. Le MVP 2001 s’est d'ailleurs servi de son argenterie pour laisser entendre ce qu’il pensait de la saison de son cadet.

Son coach, Taylor Jenkins, ne dit pas autre chose. Si on n'en attendait pas moins de lui, il n’empêche qu’il résume assez bien la situation : “Il est dans la conversation et il mérite absolument d'être MVP. Il y a certes beaucoup de grands joueurs qui jouent à un niveau extrêmement élevé. (...) Mais son niveau de jeu et son impact sur notre succès résument ce qui fait un MVP. Maintenant, ce n’est pas moi qui décide mais il est assez évident pour moi qu'il doit être MVP”.

Stats au top + équipe qui gagne

Pour être sacré MVP, et à quelques exceptions près, tel Russell Westbrook en 2017 couronné pour ses accomplissements statistiques individuels hors normes, il faut réussir le savant mélange suivant : statistiques au top + équipe qui gagne. Or, Ja Morant coche actuellement les deux cases.

Ses stats individuelles : 27,6 points de moyenne, 5,9 rebonds et 6,6 passes.

Le bilan de Memphis : 43-20 à l’Ouest. Troisième bilan de la Ligue.

Ajoutez à cela que les Grizzlies, aussi prometteurs soient-ils, n’étaient pas destinés à voler aussi haut dès cette saison. Et que, aussi talentueux soient Desmond Bane ou Jaren Jackson Jr, Morant paraît moins bien entouré qu’un paquet de superstars qu’il a croisées à Cleveland, lors du dernier All Star Game.

Plus méritant que les autres candidats ? C’est possible. Cela suffira-t-il ? C’est une autre paire de manches. A deux mois de la fin de la saison régulière, le tri est en train de s’opérer. Sauf énorme renversement de situation, qui ramènerait - par exemple - un Curry, un Booker ou un Tatum dans le peloton de tête, Nikola Jokic (Denver Nuggets), Joel Embiid (Philadelphie 76ers), DeMar DeRozan (Chicago Bulls) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) semblent avoir pris les devants. Notamment le duo Jokic - Embiid.

Morant lors du All Star Game de Cleveland Crédit: Getty Images

Morant mérite-t-il d’en être ? Ses statistiques ne disent pas le contraire, même s’il est un tout petit peu en retrait comparé. Les accomplissements de Memphis, en revanche, parlent pour lui, alors que Denver, Philadelphie, Chicago ou Milwaukee présentent actuellement un bilan inférieur à celui de la franchise du Tennessee.

En 2011, Derrick Rose (on y revient) avait surpris son monde avec ses stats folles, évidemment (25 points, 4,1 rebonds, 7,7 passes) mais aussi et surtout alors qu’il avait hissé les Bulls au sommet de la Ligue, une année où le Miami Heat avait rassemblé tout ce qu'il était possible de rassembler en terme de stars. Les 62 victoires des Bulls avaient pesé, autant que les stats et les exploits de D-Rose.

Sauf immense surprise, Morant et les Grizzlies ne termineront pas la saison en puissance dominante de la Ligue, alors que Phoenix paraît trop loin devant (50-12). S’accrocher aux Suns, voire passer devant les Warriors, ne desservirait pas Ja Morant, dont la candidature un temps surprenante semble désormais naturelle. Et c’est peut-être là l’essentiel.

