Les joueurs : Stephen Curry et Klay Thompson, comme au bon vieux temps

Attention, les "Splash Brothers" sont de retour. Klay Thompson continue de prendre ses marques et de retrouver du rythme après deux ans et demi d’absence. Il monte en puissance. Jeudi soir, l’arrière All-Star a rappelé de bons souvenirs à ses coéquipiers et aux supporters des Warriors en marquant 23 points en 27 minutes. Sa meilleure performance depuis son retour à la compétition. Avec une victoire de Golden State contre Minnesota (124-115).

Thompson a parfaitement un Stephen Curry des grands soirs. Les deux snipers ont agi en synchro, comme si souvent depuis leur association sous la tunique des Warriors. Maladroit ces derniers temps, Curry a converti 6 de ses 10 tentatives à trois-points, dont 2 dans le quatrième quart-temps. Il a fini avec 29 points, 8 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. Mais un troisième homme s’est greffé au trio. Un néo-All-Star. Fraîchement nommé dans le cinq majeur de la Conférence Ouest pour le prochain All-Star Game, surtout grâce aux votes du public, Andrew Wiggins a inscrit 19 points en plantant 5 tirs lointains. En face, Anthony Edwards (27 points) et Karl-Anthony Towns (31) ont résisté avant de craquer dans les dernières minutes. Golden State reste deuxième à l’Ouest et peut rêver d’un retour au premier plan de Klay Thompson et Stephen Curry dans les mois à venir…

Le match : Pas de LeBron James, pas de victoire pour les Lakers

Un joueur qui manque et tout est dépeuplé à Los Angeles. Sans LeBron James, légèrement touché au genou, les Lakers n’ont pas fait le poids contre les Sixers jeudi soir (87-105). Et ce malgré la présence d’Anthony Davis, auteur de 31 points, 12 rebonds, 2 interceptions et 4 contres à 14 sur 21 aux tirs pour son deuxième match depuis son retour à la compétition après avoir plusieurs semaines d’absence. La performance d’AD est encourageante mais donc insuffisante pour battre une équipe de Philadelphie en forme en ce moment.

Pourtant, Joel Embiid a semblé presque moins dominant que lors de ses dernières sorties. Le pivot camerounais, qui figure parmi les favoris pour le MVP, a inscrit 26 points en plus de ses 9 rebonds et 7 passes décisives. Mais il a fini à 9 sur 20 aux tirs, dont 0 sur 5 à trois-points, et 8 sur 13 aux lancers. Ça reste un très bon match de sa part et ça en dit long sur la qualité de ses prestations en ce moment. Tobias Harris l’a parfaitement épaulé en marquant 23 points tout en se montrant très efficace (10 sur 15). Les Sixers ont creusé un écart dès le début de la partie : 32-22 après un quart-temps. C’est ensuite au retour des vestiaires qu’ils ont accéléré une deuxième fois pour se mettre à l’abri, avec 20 points d’avance à l’entame des 12 dernières minutes. Los Angeles repasse dans le négatif (24-25) tandis que Philadelphie engrange là sa troisième victoire de suite.

L'image : Andrew Wiggins titulaire au All-Star Game

La NBA a dévoilé les deux cinq majeurs pour le All-Star Game 2022.

Les résultats de la nuit en NBA

Warriors - Timberwolves : 124-115

Sixers - Lakers : 105-87

