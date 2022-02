Le match : Maxey et les Sixers héroïques devant Morant et les Grizzlies

En décrochant une cinquième victoire de rang, les Sixers sont remontés sur le podium de la Conférence Est. Le résultat d’une véritable montée en puissance depuis quelques semaines, avec des succès qui s’enchaînent au rythme des cartons de Joel Embiid. Sauf que le Camerounais n’a pas joué lundi soir. Et ça n’a pas empêché Philadelphie de s’imposer au bout du suspense en prenant le dessus sur une équipe de Memphis elle aussi en plein boom. Une victoire après prolongation, 122 à 119, avec un Tyrese Maxey héroïque (33 points) pour riposter aux assauts de Ja Morant (37).

Le meneur star des Grizzlies a arraché les cinq minutes supplémentaires en inscrivant un panier salvateur à 8 secondes de la fin du quatrième quart-temps (111-111). Mais Maxey a frappé encore plus fort quelques instants plus tard en donnant l’avantage aux siens dans les ultimes moments de la prolongation (120-119) avant d’achever ses adversaires au buzzer.

Les deux équipes se sont échangé les coups pendant un quart d’heure avant de déboucher à cette victoire des Sixers. Un match plein, serré, engagé avec des performances spectaculaires. Et pas seulement celles de Maxey et Morant. Desmond Bane a battu son record personnel en inscrivant 34 points. Tobias Harris en a ajouté 31 pour Philadelphie. La preuve que l’effectif de la franchise de Pennsylvanie ne manque pas de talents, même au-delà de Joel Embiid, qui reste la pièce centrale du groupe. Ça promet une belle fin de saison.

Le joueur : Curry prend feu contre les Rockets

Les Rockets ont cru affronter le Stephen Curry en panne d’adresse depuis plusieurs semaines. Ils se sont finalement retrouvés face à un monstre en pleine confiance et bouillant dans les dernières minutes de la partie. Les espoirs d’un exploit de Houston contre Golden State ont alors volé en éclat dans le quatrième quart-temps. Le double MVP a inscrit 21 de ses 40 points dans le money time, menant ainsi les Californiens à la victoire contre les Texans (122-108).

Les Warriors ont transpiré avant que Curry climatise la salle de Houston avec ses bombes lointaines. Parce qu’avec seulement quatre petits points d’avance au cours du quatrième quart-temps, les joueurs de Steve Kerr auraient pu craquer. Mais le meneur All-Star a alors inscrit 5 points de suite pour creuser l’écart à quatre minutes de la sirène. Il a planté 4 de ses 7 trois-points dans la dernière période. Il a aussi distribué 9 passes décisives sur l’ensemble de la soirée. C’est déjà le sixième succès consécutif pour Golden State, malgré l’absence de Draymond Green.

La série : Brown se met dans le rythme

Peut-être est-ce dû à la sélection des All-Stars – par les coaches – qui approche. Ou peut-être que Jaylen Brown se sent tout simplement mieux, à l’image de ses Celtics, après des passages délicats. Toujours est-il que l’arrière de Boston monte en régime depuis quelques matches. Déjà quatre de rang avec plus de 25 points au compteur. 29 contre le Heat la nuit dernière. Avec une belle victoire de Miami sur Boston (122-92). La quatrième en cinq rencontres. Avec donc des performances régulières de Brown, qui reste sur 30, 26, 31 et 29 points.

Les Français : Fournier précieux pour les Knicks

Peu inspirés ces derniers temps, les Knicks ont profité de la venue des Kings pour se relancer en décrochant une victoire assez nette (116-96). Avec un très bon Evan Fournier. L’arrière tricolore a inscrit 18 points en se montrant adroit : 7 sur 11 aux tirs dont 4 sur 7 à trois-points.

Les résultats de la nuit en NBA

Cavaliers - Pelicans : 93-90

Pacers - Clippers : 122-116

Sixers - Grizzlies : 122-119

Celtics - Heat : 122-92

Knicks - Kings : 116-96

Hawks - Raptors : 100-106

Rockets - Warriors : 108-122

Thunder - Trail Blazers : 98-81

