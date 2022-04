L'oubli est - en partie - corrigé. Tony Parker n'avait pas été cité parmi les 76meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, dont la liste avait été dévoilée en octobre dernier . En revanche, l'ancien meneur des San Antonio Spurs figure bel et bien dans le cinq des meilleurs Européens de la Ligue, qui a été publié ce lundi.

Dans cette équipe All-Star, dont les membres ont été désignés par des journalistes et des fans, le Français est associé au Grec Giannis Antetokounmpo, au Slovène Luka Doncic, à l'Espagnol Pau Gasol et à l'Allemand Dirk Nowitzki. "Les joueurs européens d'hier et d'aujourd'hui ont eu un impact indélébile sur la NBA et le basket-ball", a affirmé George Aivazoglou, NBA Head of Fan Engagement and Direct-to-Consumer pour l'Europe et le Moyen-Orient.

"Alors que nous célébrons notre saison historique du 75e anniversaire, il est approprié de reconnaître et d'honorer les meilleurs joueurs européens de tous les temps, qui ont tous inspiré des générations de joueurs et de fans sur le continent et dans le monde entier", a-t-il poursuivi. Il n'est pas étonnant que "TP", six fois All-Star, ait été nommé dans ce cinq honorifique. Une deuxième équipe a également été dévoilée. Elle comprend Nikola Jokic, Toni Kukoc, Drazen Petrovic, Arvydas Sabonis et Peja Stojakovic.

