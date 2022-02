La bérézina continue pour Anthony Davis. Déjà blessé au genou cette saison(17 matches d'affilée ratés entre fin décembre et fin janvier, en raison d'une entorse du ligament latéral interne du genou gauche), la star des Los Angeles Lakers est de nouveau sur le flanc, après une blessure à la cheville contractée ce mercredi lors de la victoire (106-101) obtenue contre le Jazz. Un premier diagnostic avait évalué son indisponibilité à deux semaines mais l'IRM s'est montrée plus inquiétante.

Elle a montré que la blessure, une entorse du médiopied (formé par la base des métatarsiens et les os du tarse) était plus sérieuse, affirment les médias américains citant des sources au sein des Lakers. Une radio également passée a en revanche rassuré "AD" (23,1 pts, 9,7 rbds, 2,3 contres de moyenne en 37 matches). Anthony Davis s'est fait mal en atterrissant mal sur le talon de Rudy Gobert après avoir attrapé une passe lobée de Malik Monk durant le deuxième quart-temps. Sa cheville droite a alors vrillé vers l'extérieur et il est tombé au sol en serrant immédiatement son pied et grimaçant de douleur.

Cette nouvelle absence est hautement préjudiciable pour des Lakers 9e de la conférence Ouest, à six victoires des Denver Nuggets occupant la sixième place, celle qui évite d'en passer par des barrages pour jouer les play-offs. Le championnat NBA faisant une pause de six jours dès vendredi, pour laisser place au All-Star Game ce week-end, le champion 2020 aura encore deux matches à disputer en février, puis neuf autres jusqu'au 18 mars, moment auquel Davis sera réévalué. La saison régulière se finira alors trois semaines plus tard, le 10 avril.

