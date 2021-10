L'incident s'est produit au milieu du deuxième quart-temps de la défaite (122-111) concédée par son équipe jeudi à Washington. Après une action où il a été heurté par un joueur adverse, puis manqué son tir, Young mécontent qu'une faute n'ait pas été sifflée, a heurté avec son bras le dos de l'arbitre Ben Taylor en se repliant vers son camp.

Ce dernier lui a infligé une faute technique, pour ce geste certes pas violent, mais qui traduit la frustration actuelle du meneur, mécontent d'une nouvelle règle en vigueur visant à arrêter d'accorder des lancers francs aux shooteurs qui provoquent des fautes adverses sur leurs tentatives, en sautant notamment vers le défenseur pour chercher le contact. Ce dont s'est fait une spécialité Young, à l'instar de James Harden (Brooklyn) notamment.

"Quand des gars pénètrent tout droit et sont déséquilibrés, ça reste une faute, peu importe s'ils utilisent le bas du corps ou leurs mains. Quand un attaquant saute vers le défenseur, c'est différent. Pour certaines choses, je suis d'accord avec le changement de règles, mais pour d'autres ce sont toujours des fautes et des joueurs vont se blesser. Surtout pour un petit gars comme moi (1,75 m) qui doit faire face à des joueurs plus grands et plus costauds, ils utilisent leur corps, leurs jambes et leurs mains pour me stopper", a-t-il déclaré.

Young tourne en moyenne à 24,2 points, 10 passes décisives et 3 rebonds par match pour les Hawks, battus par Milwaukee en finale de la conférence Est lors des derniers play-offs et qui ont un bilan de 3 victoire et 2 défaites en ce début de saison.

