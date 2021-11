Même trois prolongations n'ont pas suffi. Logiquement supérieurs aux Sacramento Kings, les Los Angeles Lakers ont finalement craqué face aux assauts répétés de leurs rivaux californiens mais aussi et surtout à cause de leur maladresse (137-141). C'est la 11e défaite de la saison des coéquipiers de LeBron James qui passent dans le négatif, n'ayant engrangé que dix victoires seulement depuis le début de la saison il y a cinq semaines, soit six et sept de moins que Phoenix et Golden State qui ont poursuivi leur belle série.

Ad

L'attelage James-Davis-Westbrook ne prend toujours pas du côté de la cité des anges. Certes, les trois stars ont enquillé les stats. 30 points et 11 passes pour LeBron, 23 points et 8 rebonds pour AD et un triple-double (29 points, 10 rebonds et 11 passes) pour Westbrook qui est finalement le seul à avoir été vraiment bon. Ses deux partenaires ayant cumulé un décevant 19/47 au tir donc 2/18 à trois points. Une inefficacité symbolisée par les prolongations.

NBA LeBron écope d'une amende de 15 000 dollars pour une célébration "obscène" IL Y A UNE HEURE

Des choix douteux pour LeBron

Les choix de LeBron James ont notamment surpris puisque le numéro 6 des Lakers a beaucoup joué l'isolation, prenant des tirs forcés et n'impliquant par ses partenaires alors que Westbrook parvenait souvent à trouver Davis pour une finition facile. Le quadruple MVP a même raté deux tirs pour la gagne et les Kings ne se sont pas faits prier pour en profiter grâce à DeAron Fox (34 points). Il va vite falloir trouver une alchimie côté Lakers.

Cette alchimie, les Warriors et les Suns l'ont trouvée depuis longtemps. Golden State caracole toujours en tête de la ligue avec désormais 17 succès pour deux revers seulement. Cette nuit, c'est Portland qui a plié sous les assauts de Stephen Curry et les autres (118-03). Le meneur a encore passé la barre des 30 points (32) et a été bien secondé par Andrew Wiggins (25 points).

Si ça va bien à San Francisco, que dire de Phoenix ? Les Suns ont enchaîné leur quinzième succès en dominant New York (118-97). Une victoire acquise au prix d'une première période impressionnante, notamment en défense. Menés de 13 points à la pause, les coéquipiers d'Evan Fournier (11 points) ne s'en sont jamais remis. Dans les autres matches, on retiendra le succès de Chicago sur Orlando (123-88) et de Milwaukee sur Denver (120-109)

NBA "Des propos intolérables" : James a fait virer deux spectateurs face aux Pacers 25/11/2021 À 07:56