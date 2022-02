Le match : LeBron James héroïque, les Lakers font tomber le Jazz

Avec 7 points d’avance à l’entame du quatrième quart-temps et des Lakers privés d’Anthony Davis, sorti sur blessure, le Jazz prenait tranquillement le chemin d’une huitième victoire consécutive. LeBron James en a décidé autrement. Le futur Hall Of Famer a été incroyable dans les dernières minutes de la partie pour porter Los Angeles vers la victoire (106-101). Avec donc un comeback tardif des Angelenos, dont le système "small ball" a posé des problèmes à Utah et notamment à Rudy Gobert, pour finalement gagner ce choc à l’Ouest.

James a profité des lignes étirées pour enchaîner les paniers, avec notamment un tir à trois-points pour passer devant (99-96) à un peu plus d’une minute de la sirène. Le King a inscrit 14 de ses 33 points dans les douze dernières minutes. Héroïque. Une fois devant, les joueurs de Frank Vogel ont tenu bon. Donovan Mitchell a terminé avec 37 points pour le Jazz mais en manquant complètement de réussite dans le money time. C’est une belle victoire pour Los Angeles, qui met ainsi fin à une série de 3 défaites de suite.

Le joueur : DeMar DeRozan encore plus fort que Wilt Chamberlain

Il n’y a que la coupure du All-Star Weekend pour stopper DeMar DeRozan. Un moment de répit pour toutes les défenses de la ligue qui subissent les cartons de l’arrière de Chicago chaque soir. Il est excellent depuis le début de la saison et encore plus depuis deux semaines. En marquant 38 points contre Sacramento, il s’est même offert un record de Wilt Chamberlain - généralement le signe d’un accomplissement hors du commun. Les Bulls ont battu les Kings (125-118) et DeRozan a donc enchaîné un septième match de suite avec 35 points ou plus avec au moins 50% de réussite aux tirs. Une série inédite dans l’Histoire de la NBA. Le candidat au MVP est à la fois prolifique et efficace. Et ses performances mènent la franchise de l’Illinois vers les sommets malgré les absences de Zach LaVine, Lonzo Ball ou encore Alex Caruso. Impressionnant.

Le rookie : Cam Thomas mène et conclut le superbe comeback des Nets contre les Knicks

Les Nets sont privés de leurs trois stars. Kevin Durant, Ben Simmons et Kyrie Irving manquent tous à l’appel pour des raisons différentes. Mais l’équipe de Brooklyn se porte tout de même beaucoup mieux depuis le départ de James Harden. Elle vient d’enchaîner une deuxième victoire de suite après en avoir perdu onze matches d’affilée. Les joueurs de Steve Nash ont pris le dessus sur leurs rivaux new yorkais, les Knicks, en remontant un déficit de 28 points pour finalement l’emporter 111 à 106. Avec un rookie à la baguette.

Cam Thomas s’est encore illustré en attaque. Déjà mûr offensivement, le joueur de 20 ans, qui dispute donc sa première saison dans la ligue, a inscrit 16 de ses 21 points dans un quatrième quart-temps gagné de 18 points par les Nets (38-19). Il a notamment été le principal contributeur d’un 15-0 passé par Brooklyn pour repasser devant. Enfin, Thomas a enterré pour de bon les Knicks avec un panier primé à 7 secondes du buzzer final.

La performance : Les Blazers résistent aux 44 points de Ja Morant

Portland s’est séparé de CJ McCollum à l’approche de la deadline. Mais il ne faut pas y voir une envie de jouer la loterie à la prochaine draft. Les Blazers vont se reconstruire, oui, mais toujours autour de Damian Lillard et toujours avec l’ambition d’être compétitifs. Ils ne vont même pas attendre le retour de leur superstar, blessée, pour essayer d’accrocher les playoffs. En attendant, place aux jeunes. Et à Anfernee Simons. Le meneur de 22 ans a été encore une fois précieux lors de la victoire de son équipe contre les Grizzlies la nuit dernière (123-119).

Avec 31 points (11 sur 18) et 6 passes au compteur, il a mené la charge contre un Ja Morant de gala. La star de Memphis a pris feu en attaque, provoquant faute sur faute en agressant la défense adverse. Morant a fini avec 44 points et 11 passes décisives. Desmond Bane a ajouté 30 points. Mais les deux compagnons du backcourt ont été bien seuls pour faire front au collectif de Portland. Josh Hart - récupéré en l’échange de McCollum - a compilé 22 points, 7 rebonds et 6 passes tandis que Jusuf Nurkic a marqué 32 points. C’est la quatrième victoire de suite pour les Blazers, toujours dixièmes à l’Ouest.

L’action : Les Nuggets crucifient les Warriors au buzzer !

Incroyable. Alors que le match semblait perdu avec 7 points de retard à 2 minutes de la fin, les Nuggets ont réussi à revenir sur le fil pour venir à bout des Warriors (117-116). Ils sont même repassés une première fois devant à 14 secondes du buzzer mais Stephen Curry (25 points) a redonné l’avantage aux siens 8 secondes plus tard. Denver n’avait plus que 5 secondes pour remonter deux points. Nikola Jokic, encore une fois énorme (35 points, 17 rebonds et 8 passes), a provoqué la défense avant d’offrir le tir pour la gagne à Monte Morris, précis derrière la ligne à trois-points. Une victoire spectaculaire des Nuggets.

Les Français : Theo Maledon se montre

Barré par le rookie Josh Giddey, drafté un an après lui, Theo Maledon est parfois relégué au bout du banc du Thunder cette saison. Mais il a eu le droit à 29 minutes de jeu mercredi soir. L’occasion pour lui de s’illustrer et de rappeler pourquoi sa première saison dans la ligue avait fait naître de belles promesses. L’ancien de l’ASVEL a marqué 22 points contre les Spurs. Une performance encourageante. Match plus délicat pour Killian Hayes, limité à 4 points à 2 passes avec Detroit. Evan Fournier a fini avec 16 unités lors de la défaite des Knicks contre les Nets. Rudy Gobert a lui vécu une mauvaise soirée à Los Angeles avec 5 petits points et 11 rebonds en 28 minutes en plus du revers du Jazz.

Les résultats de la nuit en NBA

Magic - Hawks : 109-130

Celtics - Pistons : 111-112

Pacers - Wizards : 113-108

Knicks - Nets : 106-111

Bulls - Kings : 125-118

Grizzlies - Trail Blazers : 119-123

Timberwolves - Pistons : 91-103

Thunder - Spurs : 106-114

Suns - Rockets : 124-121

Warriors - Nuggets : 116-117

Lakers - Jazz : 106-101

