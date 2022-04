Le joueur : Giannis Antetokounmpo magistral

"Ils ne pourront plus jamais dire que je ne suis qu’un dunkeur", plaisantait à moitié Giannis Antetokounmpo après une très belle victoire, décrochée par ses soins en prolongation contre les Nets (120-119). En effet, le Grec est entré dans l’Histoire des Bucks avec la manière. Il est devenu le meilleur marqueur de la franchise, dépassant la légende Kareem Abdul-Jabbar, en claquant un panier à trois-points décisifs pour égaliser à 110 partout à moins de 20 secondes de la fin. Quelques minutes plus tard, il a inscrit les deux lancers pour terrasser Kevin Durant (26 points), Kyrie Irving (25) et leurs coéquipiers. La conclusion d’une performance extraordinaire – encore une ! – pour Antetokounmpo. 44 points à 14 sur 21 aux tirs, 14 rebonds et 6 passes. Mais aussi 15 sur 19 sur la ligne réparatrice. Son deuxième match de suite à 40 pions ou plus. Le tout sous fond d’une course au MVP très disputée avec Nikola Jokic et Joel Embiid, avec l’arrivée de playoffs qui s’annoncent incroyables à l’Est. Les Bucks, champions en titre, sont d’ailleurs susceptibles de retrouver les Nets dès le premier tour…

La performance : DeMar DeRozan claque son meilleur match de la saison

Il n’est plus vraiment cité pour le MVP, la faute à la dégringolade des Bulls au classement, mais DeMar DeRozan met un point d’honneur à boucler comme il se doit la meilleure saison de sa carrière. En réalisant justement sa meilleure performance de l’exercice la nuit dernière. L’arrière All-Star a marqué 50 points lors de la victoire contre les Clippers (135-130). Un carton nécessaire pour relever Chicago, mené de 16 points au cours du troisième quart-temps avant de remonter et de l’emporter en prolongation.

Le match : Les Sixers piégés par les Pistons

Bien qu’opposés à l’un des cancres de la Conférence, les Sixers, un des grands favoris à l’Est, ont souffert la nuit dernière. Ils se sont inclinés contre les Pistons (94-102) après avoir pourtant mené au score pendant plus de 40 minutes. Detroit a pris son premier avantage de la partie à 5 minutes du buzzer final (87-90). Le show Saddiq Bey a commencé peu de temps après. Le jeune scoreur a inscrit 7 des 9 points consécutifs marqués par son équipe pour porter l’écart à 13 longueurs (89-102). Il a fini avec 20 points, dont 10 plantés dans les 4 dernières minutes de la partie. Les Pistons ont d’ailleurs remporté le quatrième quart-temps 29 à 15. Une belle victoire pour Cade Cunningham – le rookie auteur de 27 points – et ses partenaires, qui ont montré des progrès significatifs sur cette fin de saison. Joel Embiid a compilé 37 points et 15 rebonds mais il a été un peu esseulé, avec un James Harden qui a pointé à 4 sur 15 aux tirs et seulement 8 petits points venus du banc de Philadelphie.

Les Français : Rudy Gobert et les Français encore très bons

Belle fin de saison pour les représentants tricolores en NBA. Ils enchaînent les performances de qualité, à l’image d’un Rudy Gobert auteur de 25 points et 17 rebonds (avec 2 contres) pour contribuer à la victoire du Jazz contre les Lakers (122-109). Autre cadre de l'équipe de France à avoir performé, Nicolas Batum a compilé 17 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 3 blocks malgré la défaite des Clippers contre les Bulls. Prestation solide de Killian Hayes dans son rôle de joker en sortie de banc. Le meneur a inscrit 10 points mais il a surtout volé 3 ballons. Son différentiel de +16 en 26 minutes est le meilleur de la partie pour des Pistons vainqueurs des Sixers. Timothé Luwawu-Cabarrot s’est aussi distingué avec 12 points marqués en tant que titulaire chez les Hawks. Son équipe reste d’ailleurs sur quatre succès consécutifs.

Les résultats de la nuit en NBA

Pistons - Sixers : 102-94

Nets - Bucks : 119-120

Hawks - Cavaliers : 131-107

Bulls - Clippers : 135-130

Jazz - Lakers : 122-109

