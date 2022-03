Le duel de pistoleros : la perf de Thompson éclipsée par Young

Il s’agit certainement du meilleur match de Klay Thompson depuis son retour de blessure . Avec 37 points et 7 rebonds, le Splash brother, orphelin de son acolyte Steph Curry toujours indisponible, a tutoyé les 40 unités notamment grâce à 9 trois points inscrits dans ce match. Mais en face, le meneur des Hawks avait décidé de gâcher la fête de Golden State, pourtant bien emmené par le double-double de Jordan Poole (24 points, 10 passes).

Ad

NBA Se cacher sur le banc pour mieux surprendre : le génial "marcher" provoqué par Alvarado HIER À 06:32

Comme souvent, Trae Young a pris feu en deuxième mi-temps et surtout dans un troisième quart-temps où il s’est montré souverain pour creuser un irrémédiable écart. Le numéro 11 d’Atlanta s’est offert un très gros double-double à 33 points et 15 passes décisives (son record de la saison) et est venu tuer les derniers espoirs des Warriors grâce à un ultime tir primé dans le money-time, permettant aux Hawks (11es) de se rapprocher des Hornets.

Un 4e quart au firmament : Quickley assomme le Heat

Le Heat n’y arrive plus. Sur son parquet de la FTX Arena, le leader de la Conférence Est a enchaîné une troisième défaite de rang face à des Knicks survoltés dans le money-time (103-111). Emmené par un Immanuel Quickley à 20 points dans le dernier quart-temps (23 au total), New York a effectué une remontée spectaculaire, en égalisant à 5’30” du terme de la rencontre pour finalement s’imposer.

Pourtant, du côté du Heat, Jimmy Butler semblait avoir fait le nécessaire avec un match plein à 30 points, 7 rebonds et 7 passes. Mais les hommes de Big Apple n’ont jamais paniqué et ont détruit la raquette de Miami aux rebonds offensifs, avec un 18-8 dans ce domaine. Malgré la défaite, Miami conserve sa première place à l’Est mais voit les Bucks revenir à une victoire. Les Knicks restent 11es.

Le duo qui fonctionne bien : Harden-Embiid ne laissent aucune miette aux Clippers

Il s’en est fallu de peu pour que James Harden signe un énorme triple-double, mais le barbu de Philadelphie se contentera d’un double-double à 29 points et 15 rebonds, auxquels on peut ajouter 7 passes, pour emmener en totale maîtrise les Sixers à la victoire sur le parquet des Clippers (97-122).

Également en double-double avec ses 27 unités et 10 rebonds en seulement 28 minutes, Joel Embiid est resté dans ses (hauts) classiques. Forts de leur succès, les Sixers (3es) ne lâchent plus les Bucks dans la bataille pour la tête de la Conférence Est, tandis que Miami voit tout le monde revenir sur sa première place. Les Clippers sont (très) seuls 8es dans la Conférence Ouest.

La mauvaise série : le Jazz embourbé au classement

Tout comme Miami à l’Est, Utah peine en cette fin de saison et perd une troisième fois d'affilée. Alors qu’ils avaient une bonne opportunité de se relancer à Charlotte, les joueurs de Salt Lake City ont raté le coche dans le money-time (107-101). Malgré un bon match à 26 points et 7 passes, Donovan Mitchell a craqué sur un panier tout fait, seul sous l’arceau, à 28 secondes du buzzer final.

En face, le trio Ball-Rozier-Bridges s’est offert un match à plus de 20 unités chacun pour permettre aux Hornets de désormais talonner les Nets (8es à l’Est). A l’inverse, le Jazz, solidement ancré à sa 4e place dans l'autre Conférence, laisse les Mavs au contact avec un bilan de 45 victoires et 29 défaites.

Les Français : Gobert en double-double, Fournier discret

Peu de grosses sorties pour les Français cette nuit en NBA, hormis la domination dans la raquette de Rudy Gobert, une nouvelle fois en double-double (11 points, 19 rebonds) malgré la défaite du Jazz face aux Hornets (107-101). Du côté de Detroit, Killian Hayes enchaîne un troisième match consécutif à plus de 10 points (avec 6 rebonds et 4 passes), tandis que son ami Frank Ntilikina n’a pu s’exprimer qu’une dizaine de minutes dans le match perdu des Mavs contre les Wolves (116-95).

Evan Fournier a, lui, réalisé un performance timide (7 points, 1 rebond, 4 passes en 29 minutes) en laissant la vedette à son coéquipier Immanuel Quickley. Avec 5 points et 2 rebonds, Thimothé Luwawu-Cabarrot a participé, à sa hauteur, au succès des Hawks devant Golden State (121-110).

Les résultats :

Hornets - Jazz : 107-101

Pistons - Wizards : 97-100

Hawks - Warriors : 121-110

Timberwolves - Mavericks : 116-95

Heat - Knicks : 103.-111

Blazers - Rockets : 106-125

Clippers - Sixers : 97-122

NBA Les Bulls n’y arrivent plus, Booker toujours aussi incandescent et les Suns assurés d'être n°1 HIER À 06:30