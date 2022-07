C'est l'un des transferts les plus retentissants de cet été en NBA . Après neuf ans avec le Utah Jazz, Rudy Gobert a été transféré vendredi dernier à Minnesota. Dans l'autre sens, Patrick Beverley, Malik Beasley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt, Leandro Bolmaro ainsi que quatre choix au premier tour de Draft (2023, 2025, 2027 non protégés, 2029 protégé top 5) vont rejoindre la désormais ex-formation du pivot international français. Dans un entretien accordé à L'Equipe lundi, Rudy Gobert, qui formera une paire intérieure intrigante avec Karl-Anthony Towns, a commenté ce choix et n'a pas caché ses ambitions pour l'avenir.

Ad

"Je vais arriver et tout faire pour aider cette franchise à aller où elle veut. D'autant plus qu'à titre personnel, je ne suis jamais allé plus loin que le deuxième tour (des play-offs)... Le titre, c'est l'objectif, a confié l'ancien Choletais. C'est ce que cet échange suggère. KAT (le surnom de Towns) a encore de la marge de progression, il va gagner en maturité. Nous allons rendre cette équipe meilleure, KAT meilleur. On veut y arriver vite. L'objectif, ce n'est pas seulement de jouer les play-offs, c'est d'être un candidat au trophée. Je n'y vais pas pour prendre la température."

NBA Gobert à Minnesota : un trade, cinq questions 01/07/2022 À 22:39

On va aller à l'Euro pour obtenir un titre de champion avec les Bleus

Malgré ce changement majeur dans sa carrière, Rudy Gobert sera bien là pour les championnats d'Europe, qui débutent le 1er septembre prochain. "Je me suis engagé avec l'équipe de France... Je me prépare pour cette échéance, a ajouté le vice-champion olympique 2020. Et on va aller à l'Euro pour obtenir un titre de champion avec les Bleus." Un mois après la fin de l'Euro (18 septembre), le Français ouvrira un nouveau chapitre de son histoire en NBA.

Incroyable course-poursuite, show Durant, dunks de Gobert : Le résumé de la finale

NBA De Utah à Minnesota, Gobert au coeur d'un des transferts de l'été ! 01/07/2022 À 19:52