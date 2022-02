Le match : Les Clippers s’en sortent in-extremis contre les Lakers

Quelle fin de match ! C’est au bout du suspense que les Clippers ont finalement battu les Lakers (111-110) à la suite d’un enchaînement de paniers décisifs des deux côtés. Jusqu’à la dernière seconde, impossible de savoir qui allait remporter le duel entre les deux armadas de Los Angeles. Mais Reggie Jackson est le dernier à avoir marqué, d'un layup à 4 secondes du buzzer. Un ultime panier auquel Anthony Davis (30 points, 17 rebonds) n’a pas su répondre. Sa tentative dans la raquette a échoué de peu. La balle a roulé sur le cercle avant de ressortir, scellant le destin des Lakers.

Rageant pour Russell Westbrook et ses coéquipiers. Ils ont pourtant réussi à remonter 17 points d’écart dans le quatrième quart-temps. Avec notamment un 12-0 pour revenir à 4 petites longueurs de leurs adversaires (94-90). Très inspiré en fin de partie, Westbrook a planté un trois-points important à un peu plus de 2 minutes de la fin (104-100). Il ne s’est pas arrêté là. C’est encore lui qui a donné un premier avantage aux Lakers quelques instants plus tard (104-105). Jackson lui a répondu de suite.

Puis Malik Monk a planté un tir lointain, justement sur une passe de l’ancien MVP. Match plié ? C’était sans compter sur un autre panier primé, cette fois-ci de Marcus Morris (29 points). Westbrook n'en est pas resté là non plus. Dans la foulée, il a offert une nouvelle offrande, cette fois-ci conclue par un dunk d’Anthony Davis. Les Lakers ont alors pris la tête pour la dernière fois de la partie (109-110), à 12 secondes de la sirène. Puis Reggie Jackson, énorme dans le money-time (25 points, 8 rebonds et 6 passes jeudi soir), a donné la victoire aux siens. Un vrai thriller.

Le joueur : Trae Young et les Hawks mettent fin à la série de 11 victoires des Suns

Même avec une petite douleur à l’épaule, hors de question pour Trae Young de rater un duel direct contre Chris Paul et les Suns, meilleure équipe de la ligue cette saison. Le meneur star des Hawks était encore incertain quelques heures avant le coup d’envoi, mais il a finalement tenu son rang. Et avec succès. Atlanta a fait tomber Phoenix, 124 à 115, sous l’impulsion d’un Young étincelant et auteur de 43 points. Il n’en fallait pas moins pour mettre fin à la série de 11 victoires consécutives des Suns !

Trae Young s'éclate avec les Hawks et sort de plus en plus le grand jeu (Atlanta) Crédit: Getty Images

Trae Young a donné le ton en allumant la défense adverse derrière l’arc. Et ses coéquipiers ont suivi son exemple. Il a marqué 6 de ses 11 tentatives extérieures, 6 des 20 paniers à trois-points marqués par des Hawks la nuit dernière. Un déluge de tirs lointains qui a fait la différence. Les Suns, à titre de comparaison, n’en ont mis que 9 sur 32. Devin Booker a fini à 1 sur 8 par exemple, même s’il a inscrit 32 points. CP3 a terminé en double-double : 18 points et 12 passes décisives. Mais les deux joueurs, annoncés comme remplaçants pour le prochain All-Star Game, n’ont pas fait le poids devant un Young des grands soirs. D’ailleurs, en ce moment, personne ne peut vraiment rivaliser avec les Hawks et leur meneur. Ils restent sur 8 victoires au cours des 9 derniers matches et sont remontés à la dixième place à l’Est.

Le duo : Stephen Curry et Klay Thompson régalent

Klay Thompson continue de retrouver du rythme et des sensations après plus de deux ans d’absence. Et il est de mieux en mieux à chaque match ! L’arrière All-Star a réussi sa meilleure performance depuis son retour en compilant 23 points, 5 rebonds et 7 passes décisives la nuit dernière. Il a notamment converti 7 de ses 9 tentatives à trois-points. Pour une nouvelle victoire des Warriors – la huitième de suite – contre les Kings (126-114).

La conséquence directe du retour de Thompson, c’est aussi la (re)montée en puissance de Stephen Curry. Les deux amis prennent plaisir à rejouer ensemble et ça se sent. Curry a ajouté 20 points et 7 passes, avec lui aussi 4 paniers primés. Ça rappelle des souvenirs.

La performance : Quatre joueurs des Raptors à plus de 20 points contre les Bulls

Les Raptors sont en forme. Ils ont décroché leur quatrième victoire de rang en venant à bout des Bulls après prolongation jeudi soir (127-120). DeMar DeRozan a marqué 28 points, en plus de ses 6 rebonds et 7 passes, pour son retour à Chicago. Mais ça n’a pas suffi. Parce que quatre joueurs se sont dressés devant lui. Pascal Siakam a inscrit 25 points, avec 13 rebonds et 7 passes au compteur. Fred VanVleet, fraîchement nommé All-Star pour la première fois de sa carrière, a ajouté 21 points. Même total pour Scottie Barnes et OG Anunoby.

Les Français : Nicolas Batum joue son rôle

Un peu maladroit aux tirs (2 sur 6), Nicolas Batum a fait un peu de tout lors de la victoire des Clippers contre les Lakers. Il n’a marqué que 4 points mais il a pris 3 rebonds, délivré 3 passes, mis 3 contres et volé 2 ballons pour contribuer au succès des siens. Prestation assez discrète pour Killian Hayes, auteur de 2 points en 20 minutes jeudi soir. Il a tout de même offert 4 passes décisives et bloqué 2 tirs. Mais les Pistons ont perdu contre les Timberwolves.

L'image : Les Wolves célèbrent la sélection de Karl-Anthony Towns au prochain All-Star Game

Karl-Anthony Towns accompagnera Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Draymond Green (forfait), Chris Paul, Luka Doncic et Devin Booker à l'Ouest. James Harden, Jimmy Butler, Jayson Tatum, Khris Middleton, Fred VanVleet, Darius Garland et Zach LaVine ont été sélectionnés à l'Est.

Les résultats de la nuit en NBA

Pistons - Timberwolves : 117-128

Spurs - Heat : 95-112

Hawks - Suns : 124-115

Raptors - Bulls : 127-120

Warriors - Kings : 126-114

Clippers - Lakers : 111-110



