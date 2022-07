L'Equipe lundi dernier, l'international français a évoqué son association prometteuse avec Karl-Anthony Towns, qui évolue également au poste de pivot. C'est désormais officiel, Rudy Gobert est un joueur de Minnesota. S'il a rappelé en conférence de presse que son objectif était de gagner le titre NBA , comme il l'avait souligné dans un entretien accordé àlundi dernier, l'international français a évoqué son association prometteuse avec Karl-Anthony Towns, qui évolue également au poste de pivot.

"On se complète, je crois, on peut se rendre meilleurs, l'un l'autre, en défense comme en attaque. Si vous m'aviez dit il y a un an que ce qui s'est passé cet été allait avoir lieu, je ne l'aurais pas cru mais maintenant que cela a eu lieu, je suis super content, a indiqué l'ex-Choletais. On va partager chacun notre expérience et cela ne peut être que positif pour cette équipe... Il va y avoir une période d'apprentissage mais, avec les passes, les tirs et les qualités uniques d'un joueur de la taille de 'KAT', je suis sûr que je vais lui permettre d'être encore meilleur."

Rudy Gobert, l'un des sportifs français les mieux payés, entre dans la seconde année de son méga-contrat signé en décembre 2020 (205 millions de dollars sur 5 ans) qui lui garantit sous son nouveau maillot, un salaire annuel de plus de 38 millions de dollars.

Par ailleurs, les Pelicans de La Nouvelle-Orléans ont confirmé l'extension pour cinq ans maximum du contrat du jeune Zion Williamson - d'une valeur de 193 millions de dollars pouvant atteindre 231 millions à la faveur de bonus. En tête du draft 2019, il a souffert de blessures mais est parvenu à marquer le parquet de son empreinte avec une moyenne de 25,7 points, sept rebonds et 3,2 passes en 85 matches entre 2019 et 2021. "Les Pelicans m'offrent ce cadeau d'anniversaire, je ne vais pas les décevoir", a relevé le joueur. (Avec AFP)

