Les Knicks régalent pour Noël. Porté par un Kemba Walker auteur d’un triple-double (10 points, 10 rebonds et 12 passes) et un Julius Randle létal derrière l’arc (25 points et 6/9 à 3 points), les joueurs de la Grosse Pomme se sont imposés 101 à 87 au Madison Square Garden face aux Atlanta Hawks. Evan Fournier (15 points, 3 passes) s'est repris après son match difficile contre les Wizards.

Ad

New York a dominé le match de A à Z. Au bout de quatre minutes de jeu, les Knicks menaient déjà de 16 points (19-3). L’écart a ensuite varié au fur et à mesure du match en fonction de l’adresse des locaux qui ont usé et abusé des tirs à trois points. Ils ont fini à 20/50 dans l’exercice pour une réussite globale de 44,7 % toutes distances confondues.

NBA Giannis sur le retour, les Hawks décimés… Le point sur le Christmas Day IL Y A 9 HEURES

Fournier s'est repris

Les New Yorkais ont été bien aidés dans l’exercice par le match poussif de leurs adversaires, diminués par les nombreuses absences. Très peu agressifs en défense, les Hawks ont laissé leurs adversaires dérouler leur jeu en attaque. Les joueurs de Géorgie ont essayé de se rapprocher en cours de deuxième quart-temps, revenant de manière passagère à cinq points en cours de deuxième quart-temps (46-41) puis à 6 après la pause (65-59) avant à chaque fois de flancher. Derrière de 15 points à l'orée du dernier quart (81-66), ils ont ensuite laissé filer.

Si John Collins (20 points) s’est montré, les Hawks étaient donc trop courts ce qui permet à New York de se relancer. Le match confirme le retour en grâce de Kemba Walker, un temps écarté de la rotation par son entraîneur Tom Thibodeau, mais aussi une revanche pour Evan Fournier. Critiqué pour sa performance face aux Wizards jeudi (3/13 au tir), le Français a été plus inspiré (15 points à 6/12) et consistant en défense. Avec cette victoire, les Knicks reviennent à une victoire de leurs adversaires du jour à la 11e place de la Conférence Est.

NBA Le début de la saison de G-League repoussé au 5 janvier IL Y A 11 HEURES