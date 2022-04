La dernière fois que Joel Embiid a joué à Toronto en Playoffs, il était reparti en pleurs après un shoot décisif au buzzer du match 7 d'un Kawhi Leonard qui allait emmener les Raptors au titre (2019). Le duel a cette fois lieu au premier tour et il est beaucoup moins équilibré.

Ad

Après deux succès faciles de Philadelphie sur son parquet (131-111 et 112-97), les Sixers se déplaçaient au Canada pour le match 3. Celui-ci a été plus tendu et s'est joué en prolongation. Alors qu'il ne restait que 2,6 secondes à jouer, Danny Green a alors servi Embiid à droite derrière la ligne à trois-points. D'une pureté toujours aussi bluffante pour un pivot, le shoot du Camerounais n'a touché que la ficelle pour offrir trois unités d'avance et le succès à son équipe qui mène 3-0 dans cette série.

NBA Alerte à Brooklyn : Boston fait le break dans la série IL Y A UNE HEURE

Il y a un an, le temps s'arrêtait... : Le buzzer beater mythique de Leonard face aux Sixers

NBA Booker a célébré un panier... par un check avec un bébé IL Y A UN JOUR