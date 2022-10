Un titre NBA peut-il s'acheter ? Les médias américains bruissent depuis cet été de discussions autour du quatrième sacre des Golden State Warriors en huit ans. Certains propriétaires de la Ligue estiment que si la franchise de San Francisco gagne autant, ce serait parce qu'elle peut dépenser sans compter. Si ceux-là n'ont pas aimé la saison 2021/2022, il y a peu de chance pour que la 2022/2023 et surtout la 2023/2024 trouvent grâce à leurs yeux. Car, les Warriors pourraient pousser les règlements NBA jusqu'à l'absurde.

De quels chiffres parle-t-on ? Il est question ici de salaire, de salary cap et luxury tax. Univers impitoyable la NBA ? Pas tant que ça. Au pays du capitalisme et du libéralisme, la ligue affiche une équité de façade. Les 30 franchises ont le même montant en salaires à distribuer à leurs joueurs (123 millions pour 2022/2023). Voilà pour la base. Mais dans son accord qui régit ses règles depuis 2016, la NBA prévoit un certain nombre de façons de les contourner. C'est là que la taxe de luxe intervient. Pour les franchises dont la masse salariale dépasse de 27 millions le montant alloué, il faut passer à la caisse avec un principe : plus vous dépensez, plus vous payez cher.

Une masse salariale qui explose

A ce jeu-là, les Warriors sont rois. Pour la saison dernière, le montant de leur taxe de luxe atteignait 170 millions de dollars. Composer l'équipe championne a donc coûté 345 millions (en ajoutant la masse salariale). Plus de 2,5 fois fois plus que les Suns, vrais candidats au titre. On repassera donc pour l'équité.

Le club des 40 millions de dollars : Top 10 des salaires NBA

Pour la saison en cours, la note grimpe à 389 millions avant de faire un bond en 2023/2024 : 475 millions projetés. Ceci prend en compte les prolongations de contrat de Jordan Poole et Andrew Wiggins signées le weekend dernier et la probable activation de l'option d'une année par Draymond Green. Ajoutez-y trois joueurs pour compléter l'effectif et la note devrait atteindre la somme folle de 500 millions de dollars !

Voilà pour les chiffres. Désormais, il faut se demander quel impact de telles dépenses ont sur la NBA. Les Warriors contournent à l'évidence certaines règles mais puisque la NBA prévoit des pénalités, est-ce réellement tricher ? Chacun aura sa réponse à cette question. Joe Lacob, le propriétaire des Warriors, a la sienne. Il trouve le principe de taxe de luxe… injuste. Des mots pour lesquels il a reçu 500 000 dollars d'amende. Belle ironie.

Les Warriors trouvent la taxe de luxe injuste

"Nous dépassons de 200 millions de dollars au total, car la majeure partie de cette somme est constituée de cette taxe de luxe, disait-il cet été dans le podcast "Point Forward". Évidemment, c'est égoïste de ma part de dire ça, mais je pense que c'est un système très injuste parce que nous avons construit cette équipe en draftant ses huit meilleurs joueurs".

Lacob fait ici un beau raccourci. Si Curry, Thompson, Green, Poole et Looney ont été draftés par sa franchise, ce n'est pas le cas pour Wiggins, Iguodala ou Porter Jr. qui ont activement participé à l'obtention du titre en juin dernier. Mais le débat n'est pas là. Que les Warriors soient des as du recrutement est un fait, mais, dans le système NBA, ceci ne veut pas dire grand chose. Pas sur le long-terme en tout cas.

Celui-ci est basé sur le montant des contrats des joueurs, censé représenter leur valeur sportive, à ceci près que les bonnes négociations, et surtout les mauvaises, sont toujours possibles. Reste que s'il y a un salary cap, c'est précisément pour répartir les meilleurs talents de la ligue dans un nombre élevé de franchises. Une équipe peut bien drafter les meilleurs joueurs chaque année, elle devra faire des choix financiers un jour ou l'autre.

La révolution attendra sans doute

Voir une, deux ou trois stars se réunir n'est pas nouveau mais le Heat de Miami de LeBron, Wade et Bosh devait trouver des moyens pour rester à peu près dans les clous financiers au début de la dernière décennie. Ce que les Warriors ne font pas. Pourquoi ? Parce que l'immense marché de San Francisco permet à l'organisation de dégager du bénéfice malgré ces dépenses somptuaires. D'ailleurs, les trois plus grosses masses salariales de la NBA sont à San Francisco donc (Warriors), Los Angeles (Lakers) et New York (Nets).

LeBron James (LA Lakers) face à Stephen Curry (Golden State Warriors) Crédit: Getty Images

L'accord global de la NBA prévoit que les plus dépensiers reversent aux plus économes ce qu'ils payent justement en taxe de luxe. Ce qui permet aux petits marchés de rester bénéficiaires en fin d'exercice. Alors, tout le monde est content ?

Certains propriétaires, sans doute. Les fans, beaucoup moins. La NBA n'a jamais atteint l'équilibre sportif. Tout simplement car elle ne le veut pas et qu'il est sans doute impossible. Elle aussi a intérêt à ce que les gros marchés se disputent les titres. Depuis une bonne dizaine d'années, les petites franchises NBA ont arrêté de perdre de l'argent. Rien ne devrait donc changer au pays de Mickey. A moins que les incroyables dépenses des Warriors les installent pour quelques années encore au sommet. Alors peut-être, la NBA, ligue en perpétuelle mouvement, reverra sa copie pour maintenir l'illusion.

