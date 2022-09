La sentence est tombée. Ime Udoka, l'entraîneur de Boston, a été suspendu de ses fonctions pendant une saison complète pour avoir enfreint le règlement interne de sa franchise. La cause ? Le tacticien américain de 45 ans aurait eu une relation avec une femme membre de l'organisation des Celtics. Ce qui va à l'encontre du code de conduite de l'équipe. Cette sanction est l'une des plus sévères jamais infligées à un entraîneur NBA.

"Une décision concernant son avenir avec les Celtics au-delà de cette saison sera prise à une date ultérieure", a indiqué la franchise. "La suspension prend effet immédiatement", a continé le communiqué, alors que le camp d'entraînement de pré-saison de Boston, finaliste de la dernière saison NBA, doit commencer la semaine prochaine. Pour le moment, ce sera son adjoint, Joe Mazzulla, qui endossera le costume de head coach.

Les Celtics dans la tourmente

Tout a commencé ce jeudi, lorsque les toujours bien informés Adrian Wojnarowski (ESPN) et Shams Charania (The Athletic) ont affolé les réseaux sociaux en informant que l'entraîneur de la franchise aux 17 titres NBA avait eu une "relation intime et consentie" avec une membre de son staff alors qu'Ime Udoka est marié. Dans une déclaration obtenue par ESPN, Udoka a annoncé qu'il acceptait la décision des Celtics. "Je veux m'excuser auprès de nos joueurs, de nos fans, de toute la structure des Celtics et de ma famille pour les avoir laissés tomber. Je suis désolé de mettre l'équipe dans cette situation difficile, et j'accepte la décision".

Alors que de nombreuses personnes se sont indignées de la sévérité de la sanction, depuis ces premières révélations, les versions divergent. Dans un article publié ce vendredi matin, The Athletic semble finalement remettre en cause l'aspect de "consension" de cette relation.

"Certains membres de l'organisation des Celtics ont eu connaissance de cette relation en juillet. À l'époque, les dirigeants de l'équipe ont été amenés à croire que la relation était consensuelle. Mais des sources ont déclaré que la femme a récemment accusé Udoka d'avoir fait des commentaires indésirables à son égard - ce qui a conduit l'équipe à lancer une série d'entretiens internes", écrit le média américain. Affaire à suivre, donc. Et elle pourrait dépasser le simple aspect sportif.

