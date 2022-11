Trois semaines après sa reprise, la NBA devrait se trouver dans l'euphorie des débuts. De juin à octobre, la balle orange manque à ses fans et du début des hostilités jusqu'à la mi-janvier, la ligue tente d'occuper le terrain avant que les Playoffs NFL vampirisent l'attention médiatique. Aussi, devrions-nous nous extasier sur le rythme de Bucks toujours invaincus ou sur les performances de Luka Doncic. Mais la NBA a des affaires extra-sportives à gérer. Et ce n'est rien de dire qu'elle le fait plutôt mal.

La plus médiatique d'entre elles fut évidemment "l'affaire Kyrie Irving" . En postant l'affiche d'un film à caractère antisémite sur les réseaux sociaux, le meneur, habitué des polémiques, a déclenché une tempête qui a mis du temps à prendre réellement. Si la faute d'Irving date du 25 octobre et que sa franchise a réagi le lendemain via un communiqué condamnant cet acte, il a fallu attendre le 4 novembre pour les voir prendre une vraie décision, à savoir suspendre le joueur pour "cinq matches minimum" . Non parce qu'Irving avait fait la promotion, même s'il s'en défend, d'une œuvre antisémite. Mais plutôt parce qu'il a refusé de s'en excuser.

La NBA discrète sur le cas Irving

Et qu'a fait la NBA de son côté ? Elle s'est montrée d'abord discrète puis très peu à l'offensive sur la question. "Kyrie Irving a pris une décision imprudente en postant un lien vers un film contenant des idées antisémites profondément offensantes", s'est contenté d'assurer le grand patron, Adam Silver, ajoutant qu'il allait rencontrer le joueur. La promotion d'un film (tiré d'un livre) ouvertement antisémite n'aurait-il pas mérité une réaction plus forte, voire une sanction exemplaire ?

Ligue bien plus progressiste que la NFL, la NBA fut, ces dernières années, en première ligne sur les questions de racisme. Le mouvement "Black Lives Matter" avait ainsi trouvé des porte-paroles efficaces et dignes au sein des joueurs NBA. Il y a huit ans, quand la ligue avait forcé Donald Sterling, convaincu (entre autres) de commentaires racistes à l'encontre de Magic Johnson, de vendre les Clippers, Steve Kerr avait salué une décision qui marquerait un avant et un après.

"Ça a été un moment crucial dans l’état actuel de la NBA du fait que les joueurs sont devenus très socialement actifs ensuite et qu’avec la ligue, Adam Silver et les propriétaires, ils ont fait le choix d’être ensemble sur des questions sociales, d’être franc pour le bien de tous et pour changer les choses", disait-il à l'époque. Alors pourquoi de si faibles réactions pour Irving ? Pourquoi Jaylen Brown a d'abord annoncé rester au sein de l'agence de Kanye West, tout aussi ouvertement antisémite à la radio, avant d'annoncer 24 heures qu'il s'en retirait ? La NBA vit des heures troubles et le cas Irving n'est pas le seul à faire parler.

Les Spurs eux aussi montrés du doigt

Qu'elle ne fut pas la surprise de tout le monde quand "l'affaire Joshua Primo" s'est transformée en "affaire San Antonio Spurs" ? Le joueur de deuxième année a été licencié par la franchise texane le 28 octobre. On apprenait quelques heures plus tard qu'il se serait rendu coupable d'exhibitionnisme (à neuf reprises) à l'encontre de la psychologue des Spurs, Hillary Cauthen.

Udoka suspendu par les Celtics et embauché par les Nets ?

Comme si cela ne suffisait pas, la NBA va peut-être devoir gérer un autre cas, celui d'Ime Udoka. Pour rappel, l'ancien coach des Boston Celtics, finalistes la saison dernière, avait été suspendu pour un an, pour avoir eu des relations sexuelles avec une autre employée de la franchise. Dans la foulée, certains médias américains se faisaient l'écho de commentaires déplacés d'Udoka à propos de cette femme auprès d'autres employés, ce qui sortait l'histoire du simple cadre de sexe extra-conjugal pour l'amener sur le terrain du harcèlement.

Mis au ban Ime Udoka ? Par les Celtics oui . Mais ces derniers jours, et après l'éviction de Steve Nash, les Brooklyn Nets en auraient fait leur cible numéro un. Ce jusqu'à que certains au sein de la franchise new-yorkaise ne conseillent au propriétaire, Joe Tsai, de faire un autre choix. Toujours est-il que l'inaction de la NBA, qui laisse aux franchises le soin de sanctionner, amène ce genre de situation. A l'heure où ces lignes sont écrites, Udoka n'est ni embauché, ni hors course. Mais le simple fait que son nom ait été évoqué montre que la NBA a encore du travail pour coller à l'image de ligue progressiste qu'elle veut se donner.

