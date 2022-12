Michael Jordan est plus légendaire que jamais. La NBA a décidé de renommer le trophée décerné au MVP de la saison du nom de l'icône des Chicago Bulls. MJ n'est pas le seul monument du basket mis à l'honneur par la ligue nord-américaine, cette dernière ayant annoncé mardi six nouvelles appelations pour ses trophées dont une nouvelle récompense : le Trophée Jerry West pour le joueur le plus clutch de l'année.

Outre Jordan et West, Hakeem Olajuwon donnera désormais son nom au trophée du défenseur de l'année, Wilt Chamblerlain à celui de rookie de l'année, John Havlicek pour le sixième homme de l'année et George Mikan pour le "MIP", le "most improved player", comprenez le joueur qui a le plus progressé.

"Notre nouvelle collection de trophées célèbre quelques-uns des plus grands et plus impactants joueurs de l'histoire de la NBA", s'est félicité le Commissioner Adam Silver. "Alors que nous récompensons les meilleurs éléments de la ligue chaque saison, nous rendons également hommage aux légendes qui incarnent ces récompenses prestigieuses."

