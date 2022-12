Le plan semblait très clair dès l’été 2019. En transférant Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et plusieurs tours de draft aux New Orleans Pelicans pour récupérer Anthony Davis , les Los Angeles Lakers ont mis la main sur la deuxième superstar susceptible d’aider LeBron James à décrocher une nouvelle bague, qui plus est sous la tunique de l’une des franchises les plus prestigieuses du sport américain. L’intérieur All-Star devait lui petit à petit prendre la place du King pour s’affirmer comme le nouveau visage de l’équipe, celui qui assumerait la relève au déclin du natif d’Akron et assurerait le relais à la retraite de ce dernier.

Un choix de suite payant. Un an après son arrivée en Californie, "AD" et les Lakers ont soulevé le trophée NBA en dominant leurs adversaires dans la "bulle" montée à Disney en pleine épidémie de COVID-19. Ce titre pourrait presque à lui seul justifier tous les atouts cédés par les Angelenos dans l’échange avec les Pelicans. Sauf que, depuis, rien ne s’est passé comme prévu.

Une superstar que l'on n'attendait presque plus

James comme Davis ont accumulé les pépins de santé. Une nouveauté pour le quadruple MVP mais malheureusement un scénario ô combien récurrent pour son coéquipier, blessé par-ci par-là saison après saison. Les Angelinos sont sortis dès le premier tour des playoffs en 2021. Puis ils ont carrément fini onzièmes de la Conférence Ouest l’an passé. Un exercice catastrophique et une trajectoire similaire empruntée lors du premier mois de la saison en cours, avec trois petites victoires au cours des dix premiers matches.

La situation est devenue si catastrophique que le nom d’Anthony Davis commençait même à circuler dans les rumeurs de transferts. Puis il est monté en régime de manière assez exceptionnelle. Lundi soir, il martyrisait la défense des Wizards pour finir avec 55 points, 22 sur 30 aux tirs et 17 rebonds. Une performance incroyable dans la foulée de ses 44 points contre Giannis Antetokounmpo et les Bucks . Avec deux succès à la clé pour les Lakers.

Une version époustouflante de Davis que l’on n’espérait presque plus. Ce joueur susceptible de s’affirmer comme le visage de la ligue, ou au moins comme l’un des meilleurs basketteurs au monde. Voire "le meilleur du monde", comme l’ont répété à maintes reprises ses coéquipiers lors du parcours triomphant en 2020. Une force de frappe massive des deux côtés du terrain qui peinait à se montrer depuis. Il a presque toujours été bon lorsqu’il était apte à jouer mais ça fait deux ans que la franchise hollywoodienne et ses supporters attendent de retrouver la superstar dominante censée reprendre les commandes de l’équipe.

Il est peut-être (enfin) au rendez-vous. Le voilà (enfin) en bonne santé. Davis a joué 20 des 22 matches disputés par Los Angeles cette saison et ça fait déjà la différence. Il est (enfin) dans le rythme et dans une condition suffisante pour exprimer toute sa puissance athlétique en jouant (enfin) en pivot. Un poste qui lui permet de se retrouver plus souvent près du cercle plutôt que d’errer loin du panier, où sa maladresse lui fait défaut depuis le titre.

Anthony Davis bientôt dans la discussion pour le MVP ?

Il affiche un niveau de jeu digne d’un champion depuis un peu plus de deux semaines. Ses 55 points ont marqué les esprits. Les supporters de Washington ont d’ailleurs scandé des "MVP, MVP" à son égard lundi. "Jayson Tatum est excellent mais je pense que les discussions pour le MVP vont changer après ce match. AD devrait être mentionné dans la conversation", ose même son partenaire Patrick Beverley. Même refrain pour LeBron James : "Il est incroyable des deux côtés du terrain. Il joue comme un MVP. De la domination pure et dure."

Il faut dire que sa série actuelle est absolument ahurissante. Sur ses neufs dernières sorties, il a compilé 35 points à 65% aux tirs - d’où l’intérêt de jouer plus près du panier - mais aussi plus de 15 rebonds et quasiment 3 blocks. Un Anthony Davis lancé de la sorte, avec évidemment des statistiques moins impressionnantes sur un échantillon plus important, serait inévitable dans la course au trophée. Ça ne fait pas de lui le favori, Jayson Tatum, Devin Booker ou Giannis Antetokounmpo cartonnent aussi et depuis octobre, mais il mérite d’être au moins dans la discussion.

Anthony Davis et LeBron James Crédit: Getty Images

Le bilan des Lakers joue en sa défaveur mais ce bilan est en hausse : les Californiens ont gagné 8 de leurs 10 derniers matches, justement sous l’impulsion de leur superstar. Luka Doncic est fréquemment cité parmi les candidats au MVP et les Mavericks ne sont pas beaucoup mieux classés. Mais ce qui est le plus important, c’est justement le fait que les Lakers montent en puissance grâce à leur meilleur joueur. Il assume (enfin ?) le poids de la franchise sur ses épaules. "Il a repris le flambeau et il cavale avec en nous emmenant avec lui. Ça fait plaisir à voir", reconnaît le coach Darvin Ham. Ça peut tout changer.

L.A. est à moins de quatre succès du podium de la Conférence Ouest. Bon, ça reste une étape un peu lointaine pour une équipe actuellement classée treizième. Mais ça se resserre. Les Lakers restent l’une des rares équipes à pouvoir compter sur deux des dix meilleures individualités de cette ligue. Une caractéristique qui est souvent le gage d’un beau parcours en playoffs. Pour ça, il faudrait qu’Anthony Davis reste en bonne santé et qu’il continue sur sa lancée. Mais ses performances récentes ont redonné de l’espoir à toute une franchise. Elles ont même peut-être redonné une forme d’avenir aux Lakers mais aussi à sa propre carrière.

