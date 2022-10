Tout juste un an en arrière, les Nets, portés par un trio au talent rarement atteint dans l'histoire, attaquaient la nouvelle saison avec l’étiquette de (très) grands favoris pour le titre. Ils ont finalement été les seuls à ne pas gagner un seul match de playoffs parmi les seize qualifiés. Une balayette dès le premier tour de la compétition et une sortie par la toute petite porte après un exercice délicat. Malgré ça, le pire restait à venir.

Ad

La franchise et ses dirigeants ont vécu une intersaison cauchemardesque, chargée en émotions et en rebondissements, avec les demandes de transfert – avortées – de Kevin Durant et Kyrie Irving. James Harden, le troisième larron, s’était déjà fait la malle en février après avoir senti le coup venir. Son remplaçant, Ben Simmons, n'a toujours pas joué un match officiel avec Brooklyn. C’est dans cette atmosphère instable et nauséabonde que le groupe, finalement peu bouleversé pendant l’été, s’apprête à repartir à la conquête du trophée.

NBA Plus que 9 Frenchies en NBA : Luwawu-Cabarrot et Tillie mis à la porte IL Y A 18 HEURES

La tempête, le calme puis... à nouveau la tempête ?

Parce que ça reste, mine de rien, une vraie possibilité. L’équipe new-yorkaise est la plus difficile à situer sur l’échiquier NBA. Elle dispose du plus grand spectre, allant donc du sacre jusqu’à une huitième place à l’Est. Elle peut briller comme exploser en plein vol. "Les familles traversent des périodes comme ça, avec des désagréments et des désaccords. Toutes les organisations de cette ligue ont connu ça. Ça fait partie du business", assure Steve Nash, le coach, en faisant référence aux derniers mois très agités.

Kevin Durant et le coach Steve Nash lors de la saison NBA 2021-22 Crédit: Getty Images

Mais les Nets ne sont justement pas une famille. Ou alors une famille dont les membres se poignardent dans le dos. Nash va devoir cohabiter avec Durant, superstar qui a demandé à ce que son entraîneur, et son manger général, soient licenciés. Devant le refus du propriétaire Joe Tsai, il a réclamé son départ. Deux fois. "Je veux jouer pour une équipe stable avec une culture de la gagne bien établie. J’ai eu des doutes, j’en ai parlé à Joe et maintenant on va de l’avant", résumait l’intéressé au moment de la reprise.

Une déclaration très ironique étant donné que KD, avec son ami Kyrie Irving, a détruit en seulement trois ans toute l’identité rigoureuse mise en place par Sean Marks (le GM) avant son arrivée. Durant est toujours à bord. Et Irving aussi. Le meneur All-Star a pourtant eu l’occasion de partir. Il pouvait tester le marché mais il n’a pas voulu renoncer aux 36 millions de dollars qui lui sont dus pour cette saison. Il a ensuite cherché un nouveau point de chute, sans succès. Il avoue même qu’il y avait "peu d’options" et explique c’est lié à son "statut vaccinal."

Son caractère y est sans doute aussi pour quelque chose. La confiance est rompue entre le joueur et l’organisation mais, pour l’instant, chacun va devoir faire avec. Les deux stars doivent maintenant créer des liens avec Simmons, de retour après une saison blanche suite à différents problèmes psychologiques et physiologiques (au dos notamment). En plus de retrouver des sensations et du rythme, l’Australien, qui a beaucoup à prouver, aura fort à faire pour gagner la confiance de ses camarades. Il sera l’une des clés.

Ben Simmons, le facteur X d'une équipe armée pour aller loin

L’équipe est d’ailleurs très intéressante sur le papier. Les états d’âme des stars ont été au centre des conversations estivales au point de faire oublier le recrutement, pourtant intrigant. TJ Warren, exceptionnel dans la bulle Disney, vient se relancer à Brooklyn. Royce O’Neale et Markieff Morris viennent compléter des besoins sur les ailes. Les Nets peuvent compter sur l’un des cinq meilleurs joueurs du monde, deux autres All-Stars, des vétérans de qualité et un paquet de snipers extérieurs comme Patty Mills, Seth Curry, Joe Harris ou encore le jeune Cam Thomas.

L’effectif est profond. Assez complet. Le secteur intérieur apparaît comme le point faible de cette formation, avec deux joueurs inexpérimentés, Nicolas Claxton et Day’Ron Sharpe, pour tenir la baraque. Mais faut-il rappeler que ni les Warriors ni les Celtics ne possédaient un joueur de plus de 2,08 mètres sur le terrain lors des dernières finales NBA ?

Les Nets ont vraiment des arguments à faire valoir. Simmons peut lui aussi occuper le poste cinq, un peu à la manière d’un Draymond Green à Golden State. "Il joue un rôle unique pour nous. C’est un meneur. C’est aussi un pivot. Il va faire plein de choses pour nous", insiste Steve Nash. Le premier choix de la draft 2016 est le liant entre Durant et le reste de l’effectif. Il est le stoppeur défensif, le playmaker, celui qui va faciliter le jeu en posant des écrans, en coupant, etc. Il est souvent moqué pour sa maladresse extérieure mais son tir n’est pas le problème.

Green donne l’impression de tenter ses trois-points avec un sac-à-dos de 30 kilos accroché à ses épaules et ça ne l’empêche pas d’être une pièce majeure d’une équipe sacrée à quatre reprises. Ben Simmons était excellent dans son rôle de meneur quand il jouait entouré de shooteurs à ses débuts aux Sixers en l’absence de Joel Embiid.

Ben Simmons (Brooklyn Nets) Crédit: Getty Images

Avec Mills, Irving, Durant et O’Neale autour de lui, il aura des espaces en pagaille pour attaquer le cercle. Il va devoir se montrer agressif. S’il y a un tir qu’il faut travailler, c’est le lancer-franc. "Je m’en fous s’il ne prend aucun trois-points", prévient son coach, qui note cependant que le jeune homme doit provoquer les défenses. Il pourra se contenter de rouler sur des picks-and-roll quand ses deux autres compagnons sont aux manettes.

Les Nets ont-il le temps ?

Ce trio est peut-être moins impressionnant que le précédent en termes de pedigree mais il est plus complémentaire. Les joueurs prennent même déjà leurs marques. Durant, Irving et Simmons ont compilé 49 points lors d’une très belle victoire contre les Bucks à la fin de la présaison. Quelques jours auparavant, les Nets se faisaient gifler par le Heat. Le groupe est encore en rodage et cette irrégularité est le propre des formations sans vrai leader.

Le club des 40 millions de dollars : Top 10 des salaires NBA

C’est un problème de fond persistant – un manque de structure et de cadre – qui pénalisera sans doute Brooklyn cette année encore. Mais la plupart des soucis de surface peuvent être réglés avec des victoires. Avec du basket. Et c’est encore ce que Kevin Durant et Kyrie Irving font de mieux. Jouer.

C’est pourquoi le début de saison sera très important, voire crucial. Encore plus que pour les autres équipes. Parce que les premiers résultats pourront faire ou défaire cette équipe. "L’ambiance est bonne mais sait ce que ça donnera si on joue mal ou si quelqu’un se blesse ? C’est ce qui définit une équipe : sa capacité à rester soudée dans les moments difficiles", avoue KD. Dans les bons ou les mauvais moments, la saison de Brooklyn promet d’être épique. Une équipe à suivre absolument, à défaut de la comprendre.

NBA Poole et Wiggins prolongés : les Warriors font sauter la banque HIER À 22:16